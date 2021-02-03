03 Şub 2021 - 10:00- Siyaset

Fendoğlu’ndan köprülü kavşak talebi

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Turgut Özal Tıp Merkezi Hastanesinin çevre yolu ışıklı kavşak bağlantı noktasına köprülü kavşak yapılması gerektiğini kaydetti. Milletvekili Fendoğlu, “Daha önce de projede olan bu köprülü kavşak yapımı 2021 planlamasında var mıdır? Yok, ise gündeme alınmasını talep ederim” dedi.