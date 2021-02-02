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02 Şub 2021 - 14:05- Eğitim G: 02 Şub 2021 - 14:13

'O' Üniversite 40 Personel Alacak

Namık Kemal Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

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Basın İlan Kurumu Resmi İlan Sayfası ilan.gov.tr sitesinde yer alan ilanda   "Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 40 (kırk) adet sözleşmeli personel alınacak." bilgisi yer buldu.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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02 Şub 2021 - 14:05 Malatya- Eğitim

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