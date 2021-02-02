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02 Şub 2021 - 13:58- Gündem G: 02 Şub 2021 - 14:05

Belediyeden tekne ihalesi!

Hasankeyf Belediyesi gezi teknesi hattı kiraya verecek.
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Basın İlan Kurumu Resmi İlan Sayfası ilan.gov.tr sitesinde yer alan ilanda "Hasankeyf sınırlarında bulunan Ilısu Prof. Dr. Veysel EROĞLU Baraj Gölü üzerinde Müze Limanından aldığı yolcuları yaklaşık 1 saat 30 dakika gezi turu yaparak Batı (Batman) yönünde turizm amaçlı faaliyet gösterecek 1 adet hat üzerinde 8 adet yolcu taşıma teknesinden oluşacak işletmelerin ilanda belirtilen yıllık kira bedeli ödenerek rotasyonlu hat kiralama işi ihale edilecektir"

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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02 Şub 2021 - 13:58 Malatya- Gündem

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