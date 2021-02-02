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02 Şub 2021 - 14:00- Eğitim G: 02 Şub 2021 - 13:55

“Toplumda eğitim önemli bir hadise”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Eğitime Destek Platformu’nun Ocak ayı koordinasyon toplantısına katıldı. Selahattin Gürkan, “Toplumda eğitim önemli bir hadise. Önemli olan, eğitim konusuna toplumun bütün kesimlerinin katılması, kurulan platformun ne kadar değerli ve amacına uygun gerçekleşmesi noktasında ne kadar önemli yollar kat edeceğinin temel ifadesidir” ifadelerine yer verdi.
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Eğitime Destek Platformu 2021 yılının ilk toplantısını video konferans yönetimiyle gerçekleştirdi. Eğitime Destek Platformu Malatya İl Koordinasyonu üyeleri ve katılımcılarıyla gerçekleştirilen toplantıya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da katıldı. Malatya’da eğitim anlamında yapılan ve yapılacak olan çalışmaların ele alındığı toplantıda, uzaktan eğitim gören öğrencilerin tabletlere ve internete erişimi konusunda istişarelerde bulunuldu.

GÜRKAN: TABLET DAĞITIMINDA GÜÇLERİ BİRLEŞTİRMEKTE FAYDA VAR

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Eğitime Destek Platformu’nun kapsamlı bir şekilde toplumun her kesimini kapsamasından dolayı önemli bir platform olduğunu söyledi. Başkan Gürkan, 

Platformun yaptığı çalışmalardan dolayı Eğitime Destek Platformu Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Toplumda eğitim önemli bir hadise. Önemli olan, eğitim konusuna toplumun bütün kesimlerinin katılması, kurulan platformun ne kadar değerli ve amacına uygun gerçekleşmesi noktasında ne kadar önemli yollar kat edeceğinin temel ifadesidir. Malatya’da, sivil inisiyatifin aktif hale gelmesi ve eğitim gibi diğer konularda söz sahibi olmasıyla birlikte görev alması takdire şayan bir hadisedir. Belediyeler olarak eğitime katkıda bazı çalışmalar yapılıyor. Özellikle tablet dağıtımı konusunda Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda güçleri birleştirmede fayda olduğunu düşünüyorum ve platformun amacının da bu olduğunu düşünüyorum. Tablet dağıtımı konusunda belediyemiz tarafından 2 bin tabletin üzerinde dağıtım yapıldığını biliyorum ve Büyükşehir Belediyemize gelip tablet almadan dönen olmadı. Kent Konseyi Gençlik Meclisimiz tarafından bu konuda internet erişimi olmayan yerlere internet bağlantısı kurma noktasında gerek Türk Telekom ile işbirliği içerisinde gerekse de yıllık bin 200 liralık ücreti temin etme noktasında hayırseverlerle vatandaşları buluşturmak için bir çalışma yapılıyor. Dolayısıyla internet erişiminin oluşturulması ve tabletlerin dağıtılması noktasında güçleri birleştirdiğimiz zaman yapılan çalışmalarla hedefe ulaşılmış olur. Bu anlamda Eğitime Destek Platformu’nun bütün üyelerini tebrik ediyorum, kutluyorum. Genel Başkanımızın şahsında da yapılan çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Platformun çalışmalarını Malatya’mıza ve eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum

diye konuştu. ( Haber Merkezi)

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02 Şub 2021 - 14:00 Malatya- Eğitim

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