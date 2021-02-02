Haftanın ilk işlem gününde düşüş yaşayan dolar ve euro'da düşüş hızlandı. Dolar/TL paritesi 7,17'e kadar geriledi. Dolar ile birlikte düşüş yaşayan euro/TL de 8,67'i gördü. Öte yandan dolar kurundaki sert düşüşle iç piyasada altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın 429 liradan, çeyrek altın ise 704 liradan işlem görüyor. ( İHA)
02 Şub 2021 - 12:30- Ekonomi
Dolar ve Euroda Sert Düşüş
Dolar ve euro'daki düşüş hızlandı. Haftaya 7,27 lirayla başlayan dolar/TL 7,17 liraya kadar geri çekildi. Euro ise 8,83'den 8,67'e geriledi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.