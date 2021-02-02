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02 Şub 2021 - 12:30- Ekonomi

Dolar ve Euroda Sert Düşüş

Dolar ve euro'daki düşüş hızlandı. Haftaya 7,27 lirayla başlayan dolar/TL 7,17 liraya kadar geri çekildi. Euro ise 8,83'den 8,67'e geriledi.
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Haftanın ilk işlem gününde düşüş yaşayan dolar ve euro'da düşüş hızlandı. Dolar/TL paritesi 7,17'e kadar geriledi. Dolar ile birlikte düşüş yaşayan euro/TL de 8,67'i gördü. Öte yandan dolar kurundaki sert düşüşle iç piyasada altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın 429 liradan, çeyrek altın ise 704 liradan işlem görüyor. ( İHA)

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02 Şub 2021 - 12:30 Malatya- Ekonomi

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