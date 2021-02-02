Dolar ve Euroda Sert Düşüş

Haftanın ilk işlem gününde düşüş yaşayan dolar ve euro'da düşüş hızlandı. Dolar/TL paritesi 7,17'e kadar geriledi. Dolar ile birlikte düşüş yaşayan euro/TL de 8,67'i gördü. Öte yandan dolar kurundaki sert düşüşle iç piyasada altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın 429 liradan, çeyrek altın ise 704 liradan işlem görüyor. ( İHA)