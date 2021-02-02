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02 Şub 2021 - 12:00- Asayiş G: 02 Şub 2021 - 12:15

Suçüstü Yakalandılar

Malatya’da, kumar oynandığı yere yapılan baskında 3 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre polis, Dabakhane Mahallesi’nde bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarı aldı. Polis ekipleri, ihbar edilen yere gitti. İsimsiz bir kıraathanede kumar oynadıkları tespit edilen 3 şahsı polis suçüstü yakalayarak idari para cezası uyguladı. Ayrıca kumar parası olan 150 TL para geçici olarak muhafaza altına alındı. İşletmeci K. I. isimli şahıs hakkında kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.( İHA)

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02 Şub 2021 - 12:00 Malatya- Asayiş

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