02 Şub 2021 - 13:30- Sağlık

Sivilci derdine son!

Ciltteki bazı problemlerin başında sivilce veya akne geliyor. Hemen her yaşta görülebilen sivilceler, bazı kişilerde az, bazı kişiler de ise sorun yaratacak kadar çok görülebiliyor. Bu problemlerin altında yaş aralıkları, beslenme şeklimiz veya kullandığımız cilt bakım ürünlerine kadar birçok neden yatıyor. Uzmanlar bu konuda doğru tedavi yöntemleri ile akne ve sivilcelerden kurtulmanın mümkün söylüyor.