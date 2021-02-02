Sivilci derdine son!

Sivilce ve akne hakkında BUSABAH gazetesine önemli açıklamalarda bulunan Uzman Dermatolog Doçent Dr. Gülbahar Saraç,
Bu bir deri hastalığı aslında buna şiddetine göre tedavi vermek lazım yüzünüzde sivilce varsa temizlikle bakımla düzelmez, eğer orta ve şiddetli bir sivilce sorunu varsa kişinin tedavi alması gerekiyor
dedi.
“ HER YAŞ GRUBUNDA GÖRÜLEBİLİYOR”
Sivilcenin her yaş grubunda görülebileceğini belirten Uzman Dermatolog Doçent Dr. Gülbahar Saraç,
Sivilce derideki yağ bezi, Pilosebase dediğimiz yağ kıl ünitesinin bir hastalığıdır, her yaş grubunda görülebiliyor. Yani bebeklik çağında da görülebilir, bize gelen hastalarda da var yeni doğan veya 1 aylık bebek yüzünde sivilce var. 80-90 yaşında da sivilce görülebilir. Aslında her yaş gurubunda görülebiliyor. Ama özellikle cildin yağlanmasında hormonel aktivitenin yoğun olduğu ergenlik döneminde görüyoruz. Hemen hemen ergenlerin yüzde 80 -90 sivilce karşımıza çıkıyor
şeklinde konuştu.
SİVİLCE TEDAVİSİ
Tedavi amaçlı yapılan uygulamalar hakkında bilgi veren Doçent Dr. Gülbahar Saraç,
Sivilce hafif olabilir, orta şiddette olabilir ve çok şiddetlide olabilir. Bu bir deri hastalığı aslında buna şiddetine göre tedavi vermek lazım yüzünüzde sivilce varsa temizlikle bakımla düzelmez, eğer orta ve şiddetli bir sivilce sorunu varsa tedavi alması da gerekiyor. Bize sivilceyle gelen hastaların tedavisini planlarken, öncellikle sadece yüz değil bütün vücut yaygınlığına bakıyoruz, bazen hormonel sıkıntı eşlik edebiliyor. Hastada hormon bozukluğu oluyor, yüzünde sivilce oluyor, vücudunda tüylenme oluyor, bir yumurtalık kisti oluyor ve bununla birlikte sivilceyle tüylenme, saç dökülmesi, saç yağlanması olabiliyor. Sivilce ile gelen hastalarda bunu da sorguluyoruz, ek bir şey var mı yok mu onlara mutlaka bakıyoruz, eğer hiç ek şikâyeti yoksa yüzünde veya sırtında sivilcesi varsa hafif şiddette bir sivilcesi varsa krem tedavisi uyguluyoruz. Daha şiddetli sivilcelerde ise kremin yanına hap tedavisi de eklenerek hastaya tedavi veriyoruz
sözlerini kaydetti.
Dermatolog Gülbahar Saraç ifadelerine şu şekilde devam etti:
Sivilce tedavisi uzun bir tedavi bir ayda iyileşecek bir tedavi değil iki üç ay kadar en aşağı bir tedavi veriyoruz. Bunlarla birlikte hastanın yıkamasını, kullandığı kozmetikleri düzenliyoruz. Tabii bu noktada hastanın diyeti de çok önemli aşırı fast food tüketimi aşırı süt çikolata tüketimi sivilceyi arttırıyor. Sivilceyi azaltmak için glisemik indeksi düşük gıdalar dediğimiz, daha doğal yiyeceklerin tüketilmesi önemli.
“YÜZ GÜLDÜRÜCÜ SONUÇLAR ALIYORUZ”
Sivilceli hastaların en büyük problemlerinden bir tanesi de sivilcenin yüzde meydana getirdiği izlerdir. Günümüzde bu izlerin tedavisi için birçok yöntemin uygulandığının altını çizen Saraç,
İz kalmasının en büyük nedenlerinden biri hastanın tedaviye geç başlaması veya uygun olmayan bir tedavi kullanmasıdır. Sivilceyle oynaması sıkması bunlar hep izi arttırıyor. Erken dönemde uygun bir tedavi başlanırsa iz çok az oluyor ya da hiç olmuyor. İz tedavisi için de gelen hastalar çok oluyor. Eğer bu izler yüzeyselse daha çok soyucu krem tedavileri veriyoruz. Ama böyle derin yerleşimli izlerde krem etkili olmuyor. Bu durumlarda dermapen tedavisi, lazer tedavisi, subsizyon tedavisi veya ilerleyen aşamalarda çukurcukların içine dolgu tedavisi uygulayabiliyoruz. Eskiden bir sivilce izlerinin geçmesi bir hayal gibi bir şeydi ama artık tıpta gelişmeler, lazer tedavilerinin tıpta yoğun olarak kullanılması nedeniyle izleri yüzde 80-90 hatta yüzde 100 yakın tedavi ediyoruz. Ve yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz
dedi.
“BAŞKA HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR”
Sivilce sadece yüzde değil vücudun hemen her yerinde çıkabiliyor. Vücutta çıkan bu sivilcelerin başka hastalıklara işaret edebileceğini söyleyen Doçent Dr. Saraç,
Vücuttaki sivilce klasik bir sivilce de olabilir. Bazen başka hastalıklara bağlı bir belirti de olabilir. Örneğin behçet hastalığında vücutta iltihaplı küçük sivilceler görülebilir. Ya da kıl köklerinin iltihabı bize sivilce gibi yansıyabilir. Sivilceli hastaların dikkat etmesi gereken önemli konulardan biri de mutlaka ama mutlaka kullandığı ilacı sorgulamak, mesela kortizonlu kremler, tabletler veya bazı hormonel ilaçlar vücutta veya yüzde sivilce yapabilir. O nedenden dolayı hastalarda bunu iyi sorgulamak lazım. Sivilce, bir cilt problemidir. Böyle durumlarda mutlaka cildiye uzmanına başvurulmalıdır
diye konuştu.
ERKEN VE UYGUN TEDAVİ ÇOK ÖNEMLİ
Sivilce ile alakalı hastalarının sıkça sorduğu soruları cevaplayan Dermatolog Gülbahar Saraç,
Sivilceli hastalar bize çok geç geliyor. İşte ‘internetten baktım, sivilce maskesi bakım maskesi aldım, kullandım’ buna benzer bir sürü kulaktan dolma bilgilerle yüzlerine uygulamalar yapıyorlar. Hasta geldiğinde tedaviye geç başlanmış, oluyor. Bu nedenle yüzde izler kalabiliyor. O nedenle erken ve uygun tedavi çok önemlidir. Bir diğer nokta ise sivilceli hastanın cilt bakımı ve temizliği, akneli olan ciltlerin derileri ya yağlı oluyor ya da karma oluyor. Bu tip ciltlerin uygun bir temizleyiciyle yüzlerini sabah akşam yıkamaları gerekiyor. Yıkama tek yeterli olmayınca tonikler de ekliyoruz. Bunların yanı sıra en önemli konulardan birisi de makyaj, hastalarımın bana sürekli sorduğu sorular arasında ter alıyor. ‘Hocam makyaj yapabilir miyim, fondöten sürebilir miyim?’ bu dönemde yoğun kapatıcılar, yoğun fondötenler kesinlikle önermiyoruz. Derideki gözenekleri tıkıyor ve sivilceyi daha da şiddetlendirebiliyor. Bir de şu soruyla sıklıkla karşılaşıyorum; sivilce hastası nemlendirici kullanabilir mi? şimdi derideki yağ düzeyi ile nem düzeyi oldukça farklı 2 nokta yağ düzeyi derideki sebum dediğimiz, yağlanmayı temsil eder. Nem düzeyi ise derideki su seviyedir. Bir cilt yağlı olabilir. Ama bu onun nemli olduğu anlamına gelmez. Sivilceli ciltlerde tabii ki nemlendirici kullanacak ama su bazlı nemlendiriciler kullanacak, çoğu hasta ‘hocam benim cildim yağlı yağlı olduğu içinde ben nemlendirici kullanmıyoruz’ tamam cilt yağlı olabilir ama bu cildin nemli olduğu anlamına gelmez. Yine sivilceli ciltlerin güneşten korunması gerekiyor. Sivilceli ciltlere uygun güneş koruyucu kremler var. Hastanın uygun bir güneş koruyucu da kullanması gerekiyor
kelimelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.