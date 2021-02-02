Türk Firmaları Dev Pazarda!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi Ocak ayı toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Meclis Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğu’nun başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. ​

SADIKOĞLU: TTM, TÜRK SANAYİCİSİNİN YANINDA

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Türkiye Ticaret Merkezi’nin (TTM), Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle ve oda-borsaların katkılarıyla, TOBB tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nin Şikago kentinde açıldığını söyledi. Başkan Sadıkoğlu, Türkiye’den sanayici ve tacirlere, ABD’de şirket kurulmasından satış sonrası hizmetlere kadar her alanda “tek durak ofis” prensibiyle yardımcı olması amaçlanan TTM’nin, TOBB tarafından yurtdışında açılan ilk ‘Türkiye Ticaret Merkezi’ olma özelliğini taşıdığı bilgisini verdi.

Ocak ayında TOBB tarafından açılan TTM’nin dünya pazarına girme planı olan Türk firmaları için önemli bir adım olduğuna vurgu yapan Sadıkoğlu,

ABD dünyanın en büyük pazarı ve Şikago ise ABD sanayisinin üretim merkezi konumunda. TOBB tarafından açılan TTM ile Türk şirketleri artık ABD’nin merkezinde var olacak. Bu salgın döneminde iş insanlarımız ABD'ye gitmeden şirketini kurup, ihracat yapmaya başlayabilecek. Zira ABD 330 milyonluk nüfusu ve yıllık 2,5 Trilyon Dolar hacimle dünyanın en büyük ithalatçısı. İşini büyüterek dünya pazarına açılma planı olan sanayicilerimizi Türkiye Ticaret Merkezi ile ABD’nin 2,5 Trilyon Dolarlık dev pazarından pay almaya davet ediyorum. ABD’nin birçok ülke ile imzaladığı serbest ticaret anlaşması da Türk firmalarımız için önemli bir avantajdır. TTM sayesinde bu firmaların ihracatı ABD ile sınırlı kalmayarak, farklı pazarlara aralanan kapı ile milyonlarca nüfusu bulunan birçok ülkeyle ticaret fırsatı doğacaktır. Türk firmalarımızın ABD pazarına açılmasında önemli bir rol oynayacak olan Türkiye Ticaret Merkezi’nin açılması konusunda bir kez daha TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’a teşekkürlerimi sunuyorum

dedi.

AŞI HABERLERİ 2021’E İYİ GELDİ

Toplantı gündemi kapsamında Koç Holding Ekonomik Araştırmalar Koordinatörü Ahmet Çimenoğlu, Dünya ve Türkiye’nin ekonomik görünümü hakkında bilgiler sundu, aşı haberleri ile birlikte piyasaların 2021’e iyi bir başlangıç yaptığını belirtti. (Bülten)