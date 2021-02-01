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01 Şub 2021 - 18:45- Spor G: 01 Şub 2021 - 18:53

Youssouf Kaplan'nın kasasını doldurdu

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor forması giyen Youssouf Ndayishimiye’yi 4.5 yıllığına kadrosuna kattı.
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Adı Avrupa kulüpleriyle anılan Yeni Malatyaspor'un 22 yaşındaki Burundili orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye, Medipol Başakşehir ile anlaştı. Ara transfer döneminin bitimine saatler kala Medipol Başakşehir, genç oyuncu Ndayishimiye ile kulüp tesislerinde düzenlenen tören ile 4.5 yıllık anlaşma sağladı. Transfer ücreti 2 milyon 150 bin euro olarak duyruldu. Ayrıca Sarı-Kırmızılı kulüp genç oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay alacak. ( İHA)

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01 Şub 2021 - 18:45 - Spor

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