Tepsiyle Kayak Keyfi

Kar yağışı Malatya’nın birçok ilçesinde etkili olurken, Darende ilçesinde çocuklar kayak keyfi yaptı. Evlerden getirdikleri tepsilerin üzerinde kayan çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, kimi çocuklarda aileleri ile birlikte kardan adam yaptı.

İlçeye bağlı Başdirek Mahallesi’ndeki vatandaşlar da zorlu kış şartlarında yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Vatandaşlar, duyarlı herkesin bu soğuk günlerde evlerinin önüne bir kap yemek bırakmasını isterken, bazı vatandaşlar da dağlık alanlara yaban hayvanları için yem bıraktı.

Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi’nde de vatandaşlar, kar yağışı sonrası kolları sıvayarak boyu 2 metreyi geçen bir kardan adam yaptı. İmece usulü ile dev kardan adam yapan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmedi. ( İHA)