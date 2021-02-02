Kar Mağdur Etti, İmdadına Ekipler Yetişti

Edinilen bilgiye göre olay, Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi kırsal Aşağıköy Mahallesi’nde meydana geldi. Porga Grup Yolu üzerinde bulunan Aşağıköy Mahallesinde ikamet eden 29 yaşındaki diyaliz hastası Hasan Akbulut rahatsızlandı. Şahıs hastaneye götürülmek istendi. Ancak kar nedeniyle yolun kapalı olmasından ambulans köye ulaşamadı. Konu, Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri karlı yolu ulaşıma açtı.
Yolun kardan açılmasıyla hastaya ulaşıldı ve 112 Acil Sağlık ekibi şahsı hastaneye götürdü. ( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.