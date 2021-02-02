Umutlar 6 Şubat’ta

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun demiryolu raylarının yerin altına alınmasıyla ilgili müjdesini sevinçle karşılayan Yeşiltepeliler, bölgelerinin gelişmesinin buna bağlı olduğunu ifade ettiler. Yetkililerden bu konuyla alakalı bir açıklama yapmasını bekleyen Yeşiltepelilerin bu beklentisine AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’tan karşılık geldi. Milletvekili Çalık, BUSABAH gazetesine konuşarak, rayların ne zaman yer altına alınacağıyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Malatya’ya geldiğinde birlikte istasyona gittiklerini hatırlatan Milletvekili Çalık, Bakanı oraya götürmelerinin sebebinin de istasyonun orada kalması olduğunu söyledi.

“GÖRÜŞMELER YAPTIK”

“İstasyon Malatya’nın hafızası” diyen Milletvekili Çalık, şunları kaydetti:

Bununla birlikte orada yapılacak düzenlemeler. Ayrıca Lojistik Köy Projesi’ni de orada gündeme getirdik. Lojistik Köy’ün yeriyle ilgili görüşmelerimizi yaptık. Sayın Adil Bakanımız orada hem Devlet Demiryolları Genel Müdürümüze hem de Bölge Müdürümüze talimatlarını yaptılar. Rayların yerin altına alınması hemen dünden bugüne yapılacak işler değil. Bununla ilgili altyapı ve projeyle ilgili çalışmalarını yapıyorlar. Sayın Bakanımız 6 Şubat’ta Malatya’ya geldiğinde inşallah gündeminden birisi de bu olacak.