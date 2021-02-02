12 Ay Geçti, Merkezde Teslim Yok!

24 Ocak 2020'de Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde Malatya'nın Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçeleri başta olmak üzere Battalgazi ilçesinde büyük çapta hasara neden oldu. Birçok aile evsiz kalırken, ağır hasar alan birçok binaya yıkım kararı verildi.

Depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının TOKİ aracılığıyla deprem konutlarının yapımına başlandı. Malatya'da şu ana kadar TOKİ tarafından ihale edilen 5 bin 24 konut var. Bunlardan 3 bin 815'inin yapımına başlandı. Kale'de 309, Pütürge ilçemizde ise 208 olmak üzere 517 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Malatya’nın merkezinde konutlar Gelincik Tepesi ve Eski Malatya’ya yapılıyor. Ancak henüz Malatya merkezde bir konut teslimi gerçekleşmedi. Gelincik tepesi bölgesine üç etap halinde toplamda bin 527 deprem konutu inşa edildi. Eski Malatya Yatalı Bölge Okulu’nun yanına 472 deprem konut inşa edildi. Henüz Malatya merkezde depremzede vatandaşlara teslim edilen konut olmadı. Depremzede vatandaşların büyük bir kısmı kışı konteyner kentlerde ve çıktıkları kiralık evlerde geçirmek zorunda kaldı.

BİNALARIN YERİNDE DÖNÜŞÜM YAPILACAK

Malatya Merkez Battalgazi ilçesinde bulunan ve deprem sonrası yıkılan Yağmur Apartmanı sakinlerinden Meliha Batur,

Yerinde dönüşüm yapılacak aylardır bekliyoruz. Henüz bir gelişme yok. Proje çizeceklermiş projeyi bekliyoruz. Yağmur, Ergen ve Atmaca apartmanlarının yerine yerinde kentsel dönüşüm yapılacak 4 ay geçti hala bekliyoruz

dedi.

Deprem sonrası yıkılan Yağmur Apartmanı sakinlerinden Aziz Tekedereli,

Yağmur Apartmanında oturuyordum. Depremin ardından tam 12 ay geçti. Hala bir temel bile atılmadı. Belediye başkanları da ‘yerinde konut yapılacak’ dediler ama çok gecikti. Çok yorulduk. Ben köye taşındım, kira ödeyecek durumum yok. Devlet 11 bin lira kira yardımı yaptı. Bin 400 lira kira ödüyordum, durumum el vermediği için köye taşındım. Mağduruz

şeklinde konuştu.

MUHTARDA İSYAN ETTİ

Üçbağlar Mahalle Muhtarı Abdulvahap Ortaç,

Sivas Caddesi’nde Yağmur, Atmaca ve Ergen apartmanlarında toplam 82 tane daire yıkıldı. Öyle duruyor. ‘Bugün yapacağız, yarın yapacağız’ diyorlar. Bekliyoruz. Depremin üzerinden bir yıl geçti hala bir şey yapılmadı, vatandaşlar mağdur

ifadelerini kullandı.