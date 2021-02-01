Sokak Hayvanlarına Yiyecek Desteği

Korona virüs salgını sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Gençler, sokak hayvanları için haftanın belirli günlerinde mama, yem, yiyecek ve su bırakırken, hayvanların yaşam alanlarını da dezenfekte ediyor.

Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi üyesi gençler, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaların da yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve barınaklardaki hayvanlara düzenli mama desteğinde bulunuyor.

“NORMALLEŞME SÜRECİNDE DE BUNU SÜRDÜRME KARARI ALDIK”

Gençlerin yaptıkları çalışmalarla ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan '

Gençlik Merkezlerimiz gençlik liderlerimiz öncülüğünde, gönüllü ve üye gençlerimiz ile beraber, karantina sürecinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için mama desteği veriliyor. Haftanın belli günlerinde gönüllü gençlerle sokak hayvanlarına mama dağıttık. Salgın süreci boyunca bu tür etkinlikler yapıyoruz. Normalleşme sürecinde de bunu sürdürme kararı aldık

ifadelerini kullandı.

Kayhan,

Vatandaşlarımızı bu soğuk kış gününde evlerinin bulunduğu sokaklara yem ve su kapları koyma konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz

dedi. ( İHA)