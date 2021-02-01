Yoğun tipi hayatı felç etti

Sivas’ta akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı gece yarısına doğru etkisini arttırdı. Sivas’ın Güney ilçelerinde etkili olan fırtına yoğun tipiye neden oldu. Sivas - Malatya ve Sivas-Kayseri karayolları araç ulaşımına kapatıldı.
Sivas’ın Ulaş ilçesinde araçla ile kara saplanıp mahsur kalan iki kişi Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Öte yandan Ulaş ilçesine 3 km uzaklıkta bulunan Güneş Enerjisi Santrali (GES) Güvenlik görevlisi, elektrik akımının kesilmesi sonucu mahsur kaldı. Firma çalışanı Ulaş İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. ( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.