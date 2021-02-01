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01 Şub 2021 - 13:52- Gündem G: 01 Şub 2021 - 13:55

Yoğun tipi hayatı felç etti

Sivas’ta yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas - Malatya ve Sivas-Kayseri karayolları araç ulaşımına kapatıldı. Mahsur kalanlar İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.
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Sivas’ta akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı gece yarısına doğru etkisini arttırdı. Sivas’ın Güney ilçelerinde etkili olan fırtına yoğun tipiye neden oldu. Sivas - Malatya ve Sivas-Kayseri karayolları araç ulaşımına kapatıldı.

Sivas’ın Ulaş ilçesinde araçla ile kara saplanıp mahsur kalan iki kişi Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Öte yandan Ulaş ilçesine 3 km uzaklıkta bulunan Güneş Enerjisi Santrali (GES) Güvenlik görevlisi, elektrik akımının kesilmesi sonucu mahsur kaldı. Firma çalışanı Ulaş İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. ( İHA)

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01 Şub 2021 - 13:52 Malatya- Gündem

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