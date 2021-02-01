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01 Şub 2021 - 14:00- Yaşam

 Gıda ürünlerine dikkat!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Online gıda alışverişlerinde ne yazık ki çok sayıda mağduriyet yaşanıyor” dedi.
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Korona virüs salgını nedeniyle son alınan tedbirlerle hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşların online market alışverişinden umduğunu bulamadığını dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,

Korona virüs salgınıyla birlikte hafta içleri saat 21.00’den sonra ve hafta sonları boyunca evde olan vatandaşlarımızın soğuk havalarda daha çok başvurduğu online gıda alışverişlerinde ne yazık ki çok sayıda mağduriyet yaşanıyor. Özellikle soğuk havalarda artan yoğunluk sebebiyle siparişler geç teslim edilirken, vatandaşlara eksik veya hatalı ürünler gönderilebiliyor. Hızlı tüketim malları ve market alışverişlerini online tercih eden vatandaşlarımız uygulamaları kullanırken daha dikkatli olmalı. Verilen siparişler, seçilen ürün ve markalar, fatura vb. gibi dokümanlar dikkatli bir şekilde incelenmeli

diye konuştu.

Pandemide hızlı tüketim malları ve market alışverişlerini online tercih eden vatandaşlara uyarıda bulunan Palandöken,

Covid-19’la mücadele etmek için alınan tedbirler kapsamında ülkemizde artan evde kalma oranı ve karantina uygulamaları, internetten alışverişe ve hızlı sipariş verme kanallarına talebi artırdı. Öyle ki 2020’de online alışveriş harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 85 arttı. Araştırmalara göre ise son zamanlarda online market alışverişleri 5 kat artış gösterdi. Ancak bu talep artışıyla birlikte online market alışverişlerinde birtakım aksaklıklar ve mağduriyetler yaşanıyor. Vatandaşların uygulamalar üzerinden seçip sipariş verdiği ürünlerin yerine benzer ya da farklı ürünler, seçilen markanın dışında daha pahalı ya da daha ucuz markalar gönderilebiliyor

diye konuştu.

“GÖRSELDEKİ ÜRÜN YERİNE FARKLI ÜRÜNLER GÖNDERİLİYOR”

Online market alışverişlerinde uygulama üzerinden seçilen görseldeki ürün yerine farklı ürünlerin gönderildiğine dair şikâyetlerin olduğuna dikkati çeken Palandöken,

Vatandaşlarımız uygulamalar üzerinden gıda ürünleri sipariş ederken görselde seçtikleri ürün yerine benzer ya da farklı ürünler, seçilen markanın dışında daha pahalı ya da daha ucuz markalar gönderilebiliyor. Hatta sipariş listesindeki bazı ürünler ücreti ödendiği halde stokta tükendiği gerekçesiyle gönderilmiyor. Stokta tükenen ürünlerin yerine sipariş listesindeki diğer ürünlerin miktarlarında değişiklik yapılarak faturaya yansıtılıyor. Bu tür mağduriyetler yaşayan vatandaşlarımız fatura vb. gibi dokümanları çok dikkatli inceleyerek gerekli durumlarda tüketici haklarına başvurmaktan çekinmemeli

şeklinde konuştu. ( İHA)

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01 Şub 2021 - 14:00 Malatya- Yaşam

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