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01 Şub 2021 - 11:00- Siyaset G: 01 Şub 2021 - 11:03

Gürkan: Milletin Parası Çarçur Edildi

Yıllardır atıl vaziyette olan YİMPAŞ Binası için Başkan Selahattin Gürkan önemli açıklamalarda bulundu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, konu hakkında ‘milletin parası çarçur edildi’ ifadelerine yer verdi.

Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Uzun yıllardır üzerinde durulan ama bir türlü sonuca varılamayan YİMPAŞ Binasının akıbetinde Büyükşehir Belediyesine devredilmesiyle beraber haraketlilik yaşandı. Malatya-Elazığ Karayolu üzerinde bulunan Yozgat merkezli bir şirket tarafından yapılan YİMPAŞ binasında somut adımlar atılmaya başlandı.

“BU, MİLLETİN ALIN TERİ”

Gazetemiz BUSABAH’a özel değerlendirmelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, YİMPAŞ hakkında yaptığı açıklamada ‘milletin parası çarçur edildi’ ifadelerini kaydetti. Yimpaş’ın uzun zamandır süren bir problem olduğunu belirten Gürkan,

Bu sorun uzun yıllardır var. Yimpaş, bu milletin alın teriyle toplanmış paraların çarçur edilme durumuydu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmede belediyeye devrini sağladık

ifadelerine yer verdi.

Yimpaş Binası için güçlendirme ihalesinin yapıldığını söyleyen Başkan Gürkan,

Oradaki güçlendirme ihalesini yaptık ve bu ihale başladı. Güçlendirmesi bittikten sonra yap-işlet-devret ve kira boyutu var. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan destek aldığımız için oranın Gençlik Merkezi olacak yerleri var. Alışveriş merkezi bölümü olacak, turizm anlamında beş yıldızlı otel yapılması noktasında yine yap-işlet-devret modeliyle çalışmalarımız var. Burası İnşallah Malatya’nın ekonomisine katkı bulunacaktır

dedi.

 

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01 Şub 2021 - 11:00 Malatya- Siyaset

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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