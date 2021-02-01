Yıldırım’dan Üç Belediyeye Tepki!

“ Malatya’da ki öğrencilerin yüzde 20’si EBA’ya hiç girememiş” diyen Yıldırım,
Malatya’da eğitim öğretimin en yetkili kişisi, çiçeği burnunda Milli Eğitim Müdürünün ağzından dinlediğim acı gerçekleri açıklamak istiyorum. Bir ay önce Malatya Milli Eğitim Müdürlüğünün İl Danışma Kurulu toplantısına katıldım. Malatya’nın acılar içerisindeki eğitim fotoğrafını objektif bir şekilde bizlerle paylaştı. Paylaştığı verileri görünce şaşırdım, hayrete düştüm, çok üzüldüm. Dikkatinizi çekmek istiyorum; Malatya’da ki öğrencilerin yüzde 20’si EBA’ya hiç girememiş. Bu rakam yaklaşık 180 Bin öğrenci arasında 36 bin öğrenciye tekabül ediyor. Evet yanlış anlamadınız yaklaşık 36 bin öğrenci eğitim hakkından yoksun!İki Cumhurbaşkanı çıkaran, Türkiye’nin en zengin iş adamlarının yetişmiş olduğu ve en önemlisi Ak Parti tarafından yüzde 68,47’lik oy oranı ile Cumhurbaşkanı tarafından tebrik edilmiş olan, Ak Parti’nin tabiri caizse kalesi olan Malatya, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçe belediyelerinin bu trajediye seyirci kalmalarına karşı şaşkınlığımı ve hayretimi gizleyemiyorum. Tabi bu olan biteni tribünden seyretmiyoruz. Teşkilatım ile birlikte bu evlatlarımız için tablet bağışladık ve bağışlamaya devam edeceğiz. Bu çocuklar Malatya’nın öz evlatları. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bir babanın çaresizce Milli Eğitim Müdürüne çocuklarının eğitimi için tablet yardımı istemesi kadar daha acı bir şey var mı? Bu baba size oy verdi. Eminim çok pişmandır. Malatya’da çeşitli sebeplerden dolayı ailesi parçalanmış ve bunun sonucunda yetim veya öksüz kalmış 10 Bine yakın evladımız var. Bu evlatlarımız eğitimini tabletleri olmadığı için sürdüremiyor. Anne yok veya baba yok. Bu evlatlarımızın anne ve babaları bizler ve belediyeler olmalıdır. Bu dezavantajlı evlatlarımızın yaşamış oldukları trajediye seyirci kalan, onları görmezden gelen zihniyetin vicdanlarını bir nebze de olsa harekete geçiririm duygusuyla hareket ediyoruz. Pütürge’li Sultan kızımızın, Darendeli Hamit’in, Akçadağlı Ali Osman’nın Battalgazi’li Şadiye’nin, Doğanyol’lu Zehra’nın sesini size duyurmak istiyorum. Onların her gün dökmüş olduğu gözyaşını sizlere anlatmak istiyorum. Bize Peygamber Efendimizin emaneti olan bu yetim ve öksüz evlatlarımızın taleplerini sizlere bildiriyorum. Ama nafile, kimse üstüne alınmıyor! Emin olun ki, bu evlatlarımızın gözyaşları bizlere pahalıya mal olacak! Hiç mi vicdan ve merhametiniz yok? Varsa da yere batsın vicdanınız, merhametiniz. Malatya’nın öz evlatları, yetimleri, kimsesizleri en temel hakları olan eğitimini alamadıktan sonra, Türkiye’nin en zenginleri Malatyalı olsa ne yazar, bu evlatlar eğitimden yoksun ise Belediye başkanı olsanız ne yazar? Bakan olsanız ne yazar? Vekil olsanız ne yazar? Bir Selahattin olmak, bir Osman olmak, Bir Mehmet olmak kolay değil. Tarihe bakın, ecdadımızdan örnek alın! ‘’ İlim Çin’de bile olsa gidiniz” diyen Peygamber efendimizin, ‘’Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’’ diyen Hz. Ali’nin, “İlimden, bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır ‘’ diyen Hacı Bektaş-ı Velinin sözlerini yabana atmayın. En önemlisi ben burada Kur’an-ı Kerim’in sözünü yerine getirmeye gayret ediyorum. İlk emri ‘’ OKU ‘’ olan Kelimetullahı sizlere hatırlatmak istiyorum. Malatyalı hemşerilerim adına konuşuyorum. Sizi her dönemde rekor bir oranla desteklemiş olan bu insanlara nankörlük etmeyin! Bu insanlar sizin kara kaşınıza, kara gözünüze hayran olduğu için oy vermedi. Onlara hizmet yapasınız diye oy verdiler. Siyaset ve yerel yönetim mekanizması medeniyet değerlerimizin teminatı olan evlatlarımızın yanında olmalı
şeklinde konuştu.
“BU DURUMU TRİBÜNDEN İZLEYEMEZSİNİZ”
Yıldırım,
Bu süreçte vicdan sahibi Gaziantep Büyükşehir, Kocaeli, Konya, Erzurum, Sivas belediyeleri biri 60 bin, biri 10 bin, diğerleri yine azımsanmayacak miktarda tabletleri İl Milli Eğitim Müdürlüklerine hibe etti. Bu belediyelerden neyiniz eksik. Her yıl yaklaşık 950 Milyon lira destek alan Malatya Büyükşehir Belediyesi de aynen bunları yapmak zorundadır. İsrafa, faize, gereksiz protokol masraflarına, reklam masraflarına gelince elinize su dökülmüyor, milyonlarca lira harcıyorsunuz. Buralara gelince bonkör oluyorsunuz ancak iş Malatya’nın öz evlatlarına gelince resmen kör olup üç maymunu oynuyorsunuz. Daha ne zamana kadar ‘’ Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum ‘’ diyeceksiniz? Ne zamana kadar devekuşu gibi kafanızı kuma sokacaksınız? Efendiler bu evlatların her biri bu imkanlara sahip olana kadar acı gerçekleri yüzünüze vurmaya devam edeceğim. Büyükşehir Belediyesi günde 5-6 adet tablet dağıttığını söylüyor. Mühendis olmama rağmen hesapladım ancak bu yüksek miktara matematiğim yetmedi. İlkokulda okuyan kızıma sordum, yaman çıktı; Babacığım ayda 150 tablet eder dedi. Vay canına ihtiyaç sahibi 36 bin öğrenci var ve ayda 150 tablet dağıtılıyor. Bu hızla gidilirse, 20 senede bu sayıyı yakalarız. Koca Büyükşehir 150 tablet dağıtmış ve bizim alkışlamamızı bekliyor. Şimdi ben buna sessiz kalsam 10 bin ailesi parçalanmış, yetim ve öksüz kalmış bu çocukların yüzüne nasıl bakarım? 20 bin yoksul ailenin yüzüne nasıl bakarım?
ifadelerine yer verdi.
Yıldırım,
İl Milli Eğitim Müdürü kapı kapı, esnaf esnaf dolaşarak bu çocuklar için tablet topluyor ve öğrencileri öğretmenleriyle buluşturmak istiyor. Bu eğitim sevdalısı müdürün sesini lütfen duyun. Müdürümüzün çağrısına kulak vermeye, evlatlarımıza sahip çıkmaya, devletimizin ve milletimizin onların yanında olduğunu hissettirmeye var mısınız? Ben en yüksek sesle varım diyorum. Rahmetli Erbakan hocamızın tabirine ithafen; ‘’ Bu bir eğitim seferberliğidir. Kimsenin tribünden seyretmeye hakkı yoktur!’
dedi. (Bülten)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.