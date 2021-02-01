01 Şub 2021 - 13:30- Eğitim

Yıldırım’dan Üç Belediyeye Tepki!

Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Bilal Yıldırım online eğitim sürecinde tableti olmadığı için derslere giremeyen öğrencilerin durumunu dile getirerek Büyükşehir Belediyesine ve Merkez Yeşilyurt-Battalgazi Belediyelerine sert tepki gösterdi. Yıldırım, “Malatya’da ki öğrencilerin yüzde 20’si EBA’ya hiç girememiş” dedi.