İkinci yarı 1 puanla başladı

Sarı kırmızılılar Cuma akşamı evinde Karagümrük ile büyük bir bölümünü 10 kişi oynadığı maçta güçlü rakibi karşısında 1 puana razı oldu. Galatasaray mağlubiyetinin ardından 3 puan kazanmak için çıktığı maçta saha koşullarının ve eksik oynamanın dezavantajıyla karşılaşan Kaplanlar evinde oynadığı üst üste iki maçtan sadece 1 puan alabildi. Yeni Malatyaspor iç sahada oynadığı 11 maçın 5’ini kazanırken 2 kez kaybetti. 4 karşılaşmada beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Sarı kırmızılılar 16 kez rakip ağları havalandırırken kalesinde 10 gol gördü. Yeni Malatyaspor’un evinde en çok golü 19.haftada Rizespor ile oynanan maçta kaydetti. Sarı kırmızılar rakibini Kubilay Kanatsızkuş (2), Umut Bulut ve Mustafa Eskihellaç’ın kaydettiği gollerle 4-1 yendi. Malatya ekibi evinde geçen hafta golsüz berabere kaldığı Karagümrük maçıyla evinde bu sezon ilk kez fileleri havalandırmadan sahadan puanla ayrıldı.

SON VURUŞLARDA HATA YAPMAYIN UYARISI

Öte yandan 4 Şubat Perşembe günü deplasmanda İzmir ekibi Göztepe ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor’da bu maçın hazırlıkları bir günlük izinin ardından dün başladı. Malatya’da etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen çalışmalarını tempo düşürmeden devam ettiren Sarı kırmızılı ekipte tedavisi süren Ertaç Özbir dışında bütün oyuncular antrenmana katıldı. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren idmana ısınma hareketleriyle başlayan Kaplanlar ardından pas organizasyonları çalıştı. Pas hataları konusunda oyuncularını uyaran teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun ligde artık her puanın çok önemli olduğunu futbolculara vurguladığı öğrenildi. Göztepe maçının zor geçeceğini hatırlatan Hamzaoğlu’nun oyuncularına son vuruşlarda hata yapmamaları konusunda uyarı yaptığı ifade edildi. Antrenman çift kale maçın ardından şut çalışmalısıyla sona erdi. Yeni Malatyaspor kafilesi bugün yapacağı çalışmalıyla hazırlıklarına devam edecek.