Busabah Malatya Busabah Malatya
01 Şub 2021 - 13:00- Spor G: 01 Şub 2021 - 10:45

İkinci yarı 1 puanla başladı

Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile golsüz şekilde berabere kalarak ara verilmeyen sezonun ikinci yarısına 1 puanla başladı. Geride kalan 21 haftada hanesine 27 puan yazdıran Sarı kırmızılılar aldığı beraberlikle puanını 28’e çıkartı ve 22.haftayı onuncu basamakta tamamladı.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
mask

Sarı kırmızılılar Cuma akşamı evinde Karagümrük ile büyük bir bölümünü 10 kişi oynadığı maçta güçlü rakibi karşısında 1 puana razı oldu. Galatasaray mağlubiyetinin ardından 3 puan kazanmak için çıktığı maçta saha koşullarının ve eksik oynamanın dezavantajıyla karşılaşan Kaplanlar evinde oynadığı üst üste iki maçtan sadece 1 puan alabildi. Yeni Malatyaspor iç sahada oynadığı 11 maçın 5’ini kazanırken 2 kez kaybetti. 4 karşılaşmada beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Sarı kırmızılılar 16 kez rakip ağları havalandırırken kalesinde 10 gol gördü. Yeni Malatyaspor’un evinde en çok golü 19.haftada Rizespor ile oynanan maçta kaydetti. Sarı kırmızılar rakibini Kubilay Kanatsızkuş (2), Umut Bulut ve Mustafa Eskihellaç’ın kaydettiği gollerle 4-1 yendi. Malatya ekibi evinde geçen hafta golsüz berabere kaldığı Karagümrük maçıyla evinde bu sezon ilk kez fileleri havalandırmadan sahadan puanla ayrıldı.

SON VURUŞLARDA HATA YAPMAYIN UYARISI

Öte yandan 4 Şubat Perşembe günü deplasmanda İzmir ekibi Göztepe ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor’da bu maçın hazırlıkları bir günlük izinin ardından dün başladı. Malatya’da etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen çalışmalarını tempo düşürmeden devam ettiren Sarı kırmızılı ekipte tedavisi süren Ertaç Özbir dışında bütün oyuncular antrenmana katıldı. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren idmana ısınma hareketleriyle başlayan Kaplanlar ardından pas organizasyonları çalıştı. Pas hataları konusunda oyuncularını uyaran teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun ligde artık her puanın çok önemli olduğunu futbolculara vurguladığı öğrenildi. Göztepe maçının zor geçeceğini hatırlatan Hamzaoğlu’nun oyuncularına son vuruşlarda hata yapmamaları konusunda uyarı yaptığı ifade edildi. Antrenman çift kale maçın ardından şut çalışmalısıyla sona erdi. Yeni Malatyaspor kafilesi bugün yapacağı çalışmalıyla hazırlıklarına devam edecek.

# yeni malatyaspor, Sarı kırmızılılar, göztepe, galatasaray, maç, rizespor, malatya, son, ilk, kar, yağışı, Her, çok, Önemli

01 Şub 2021 - 13:00 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Golsüz maç mask
Golsüz maç
İlk yarı golsüz geçti mask
İlk yarı golsüz geçti
KARAGÜMRÜK İLE DÖRDÜNCÜ RANDEVU mask
KARAGÜMRÜK İLE DÖRDÜNCÜ RANDEVU
Yeni Malatyaspor’da Karim Hafez şoku mask
Yeni Malatyaspor’da Karim Hafez şoku
AKBAŞ GENÇLERBİRLİĞİ’NE İMZA ATTI mask
AKBAŞ GENÇLERBİRLİĞİ’NE İMZA ATTI
PERDE MALATYA’DA AÇILACAK mask
PERDE MALATYA’DA AÇILACAK
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKIMA DESTEK YÖNETİME İSTİFA ÇAĞRISI mask
TAKIMA DESTEK YÖNETİME İSTİFA ÇAĞRISI
YİĞİTCAN YENİDEN ANLAŞTI mask
YİĞİTCAN YENİDEN ANLAŞTI
ERTUĞRUL ERSOY’LA ANLAŞTILAR mask
ERTUĞRUL ERSOY’LA ANLAŞTILAR
UMUT BULUT REKORA KOŞUYOR mask
UMUT BULUT REKORA KOŞUYOR
BUCA TAKILDI DİYARBEKİR VE YEŞİLYURT HATA YAPMADI mask
BUCA TAKILDI DİYARBEKİR VE YEŞİLYURT HATA YAPMADI
KAPLAN BİR KEZ KIZARDI mask
KAPLAN BİR KEZ KIZARDI

GALERİ

Aileler arasında silahlı kavga! mask
Aileler arasında silahlı kavga!
Malatya'da uyuşturucu operasyonu mask
Malatya'da uyuşturucu operasyonu
Kısıtlama sessizliği mask
Kısıtlama sessizliği
Malatya’da kar yağışı etkili oluyor mask
Malatya’da kar yağışı etkili oluyor
Narkotik göz açtırmıyor! mask
Narkotik göz açtırmıyor!
Kayısıda fiyatlar yükseldi, fidan satışları arttı mask
Kayısıda fiyatlar yükseldi, fidan satışları arttı
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL