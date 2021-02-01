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01 Şub 2021 - 12:30- Spor G: 01 Şub 2021 - 10:07

Büyükşehir İdman Yapar Gibi Kazandı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol takımı, sahasında Asur Gençlik ile karşılaştı. Ligin son sırasında bulunan rakibi karşısında zorlanmayan Filenin kaplanları idman havasında geçen karşılaşmayı 3-0 yendi.

Ömer Ali Delibaş
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Erkekler Voleybol 1.Lig B Grubu’nda 13.haftada Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, evinde Asur Gençlik’i konuk etti. Malatya Merkez Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı başhakem Furkan Salduz ile yardımcı hakem İlhan Uğur yönetti. Müsabakanın birinci seti Asur Gençlik’in sayısıyla başladı. Sonrasında üst üste satılar bulan Malatya Büyükşehir Belediyesi, skoru 7-1’e getirdi. Maçın başında oyuna ağırlığını koyan Filenin kaplanları, teknik molaya da 12-2 üstün gitti. Teknik moladan da sayıyla dönen Büyükşehir, skoru 16-2’ye getirdi. Son bölüme 16 sayılık farkla (20-4) giren Malatya Büyükşehir Belediyesi, birinci seti 25-9 kazandı. İlk set 16 dakika sürdü.

ÜÇÜNCÜ SET KARŞILIKLI SAYILARLA BAŞLADI

Müsabakanın ikinci setine Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı’nın sayılarıyla başlandı. Turuncu yeşilliler, iyi başladığı sette skoru 5-2’ye getirdi. Maçın başından itibaren üstünlüğü elden bırakmayan Malatya ekibi, teknik molaya 12-5 üstün gitti. Teknik mola dönüşünde de hücumda iyi işler yapan Büyükşehir skoru 16-9’a getirdi. Son bölüme 9 sayı (20-11) farkla giren turuncu yeşilliler, 18 dakika süren seti 25-13 kazanarak, durumu 2-0’a getirdi. Müsabakanın üçüncü setinde iki takım karşılıklı sayılarla başlarken, Malatya Büyükşehir 4-3’lük üstünlük sağladı. Karşılıklı sayıların üretildiği üçüncü sette ev sahibi takım ilk bölümü 8-7 geçti. Sonraki bölümde oyuna üstünlüğünü koyan Turuncu yeşilliler, teknik molaya 12-8 üstün gitti. Malaya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, üçüncü seti 25-14 üstün tamamlayarak, müsabakayı 3-0 kazandı.

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01 Şub 2021 - 12:30 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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