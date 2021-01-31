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31 Oca 2021 - 18:37- Sağlık G: 31 Oca 2021 - 18:43

Koronavirüs'e yenik düştü!

Malatya Büyükşehir Belediyesi personeli Erdal Karayılan Covid-19’a yenildi.
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Personellerinden olan Erdal Karayılan’ın (48), yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle hayatını kaybetmesi nedeniyle Yeşiltepe Şehir Mezarlığında toprağa verildi.


Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada,

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Personellerimizden Erdal Karayılan’ın Kovid-19 nedeni ile vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma rahmet; ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun

dedi. ( İHA)

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31 Oca 2021 - 18:37 Malatya- Sağlık

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