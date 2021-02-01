Arguvan’da Kar Etkili Oluyor

Arguvan merkez ve kırsal kesimde şiddetli devam eden kar kalındığı merkezde 20 santimetreyi buldu. İlçenin Gürge, Ermişli, Konakbaşı, Çayırlı ve Yenisu kırsal mahalle ve mezralarda kardan kapanan yolları açma çalışmalar devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Arguvan Belediyesi ekipleri, kardan kapanan yolları açma çalışmalarını sürdürüyor. ( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.