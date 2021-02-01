Arguvan’da Kar Etkili Oluyor

Arguvan merkez ve kırsal kesimde şiddetli devam eden kar kalındığı merkezde 20 santimetreyi buldu. İlçenin Gürge, Ermişli, Konakbaşı, Çayırlı ve Yenisu kırsal mahalle ve mezralarda kardan kapanan yolları açma çalışmalar devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Arguvan Belediyesi ekipleri, kardan kapanan yolları açma çalışmalarını sürdürüyor. ( İHA)