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01 Şub 2021 - 11:00- Eğitim

ÜÇ BELEDİYE NEREDE?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle okullar kapatılınca online eğitime geçildi. Online eğitim sürecinde tableti olmadığı için Malatya’daki öğrencilerin yüzde 20’si EBA’ya hiç giremedi.  Bu oran 36 bin öğrenciye tekabül ediyor. Öte yandan Konya, Sivas, Kocaeli, Erzurum, Gaziantep gibi illerde belediyeler eliyle İl Milli Eğitim Müdürlüklerine hibe edilen tabletler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Malatya tablet sınavında maalesef sınıfta kaldı. 

Sinem Hatun Davut
Sinem Hatun Davut Tüm Haberleri
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Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne belediyelerden hibe edilen bir tane bile tablet olmadı. 36 bin öğrenci sadece tableti olamadığı için eğitim hakkından mahrum kaldı.  Gelin görün ki öğrencilerin yaşadığı bu drama Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt ve Battalgazi belediyeleri sessiz kaldı. Bu anlamda hemen yanı başımızdaki Sivas örnek teşkil ediyor. Sivas’ın iş insanları ile yerel yöneticiler kendi memleketlerine ve öğrencilere bu süreçte sahip çıktı.

Malatya’da yetim, öksüz, ihtiyaç sahibi öğrencilere el uzatılmaması bu anlamda üzüntüye neden olurken; yerel yöneticilerin bu konuda hiçbir çalışma yapmaması da kafalarda soru işareti yarattı. Malatya’da 36 bin öğrenci tableti olmadığı için EBA’ya hiç giremedi. Bu ayıp Malatya’nın değil, bu ayıp Malatyalı siyasiler, yerel yöneticiler ve iş insanlarının.

İŞ İNSANLARI VE BELEDİYELER DUYUN!

Bu anlamda hem hayırsever iş insanlarına hem de yerel yöneticilere büyük görev düşüyor ancak şu ana kadar 3 belediyemizden de maddi durumu kötü olan öğrencilere yönelik bir tablet desteği gelmedi. Bu anlamda ne acıdır ki Malatya’ya Gaziantep Büyükşehir, Kocaeli, Konya, Erzurum, Sivas belediyeleri örnek oldu. Bu belediyelerden biri 60 bin, biri 10 bin, diğerleri yine azımsanmayacak sayıda tabletleri İl Milli Eğitim müdürlüklerine hibe ettiler. Malatya’da ise tablet desteği konusunda bazı önde gelen STK’lar dışında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne hibe edilen bir tablet bağışı yaşanmadı.

MÜDÜR KANBAY KENDİ ÇABALARIYLA ÖĞRENCİLERE ULAŞIYOR

Malatya il Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Kendi imkânları çerçevesinde edindiği tabletleri ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıyor.

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01 Şub 2021 - 11:00 Malatya- Eğitim

Muhabir Sinem Hatun Davut

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