01 Şub 2021 - 11:30- Siyaset

"Doğru eleştiriler gelişime katkı sunar"

Malatya Gazeteciler Televizyoncular Cemiyeti Başkanlar Kurulu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti. Başkan Gürkan, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “Vurmak için vurmak niyetli haber değil de, yapıcı olmak, o eksiğin giderilmesini sağlamak ve şehrin gelişmesi için doğru eleştiri üretmek için uyarı niteliğinde haber yapılmasının hepimize katkısı var” dedi.