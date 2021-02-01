01 Şub 2021 - 11:00- Gündem

"Değerlerimiz sahipsiz değil"

Malatya Ortak Değerler Platformu, Kabe fotoğrafının yere atılmasını mukaddes değerlere saldırmak, tükenmişliğin, bitmişliğin, çaresizliğin ve yok oluşun itirafı ve ifadesi olarak değerlendirdi.