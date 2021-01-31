3 Gözaltı Var!

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Bir şahsın aracında yapılan aramada tavan bölümüne gizlenmiş 1 kilo 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. ( İHA)