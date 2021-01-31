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31 Oca 2021 - 15:00- Asayiş G: 31 Oca 2021 - 15:45

3 Gözaltı Var!

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
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Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Bir şahsın aracında yapılan aramada tavan bölümüne gizlenmiş 1 kilo 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. ( İHA)

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31 Oca 2021 - 15:00 Malatya- Asayiş

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