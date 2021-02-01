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01 Şub 2021 - 09:00- Gündem G: 31 Oca 2021 - 15:41

Bir zam da kırmızı ete!

Balık, tavuk, yumurta, yağ derken bir zam haberi de kırmızı etten geldi. Bundan bir hafta önce kilosu 55 TL’den satılan ete 5 TL’lik zam yapılarak, kilosu 60 TL oldu. Zam bugünden itibaren geçerli olacak.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Bu yıla zamlarla giren vatandaşlar, hala zam haberi alamaya devam ediyor. Yumurta, balık, tavuk derken, bir kötü haber de etten geldi. Karkas etin 40 TL olması gerekçesiyle sofralık etin zamlandığını dile getiren Kasap Abuzer Çekici, önemli açıklamalarda bulundu.

Et fiyatlarının bugün itibaren zamlandığını dile getiren Kasap Abuzer Çekici, etin perakende satışına 5 TL zam geldiğini söyledi.

“ÜRETİCİLER HALA 40 TL’NİN ÜZERİNDE BİR FİYAT BEKLİYORLAR”

Karkas ete zam gelmesinden dolayı sofralık et fiyatının yükseldiğine dikkat çeken Çekici,

Ete pazartesinden itibaren perakende satışa 5 TL zam gelecek. Sebep ise karkas etin zamlanması. Karkas et 35 TL’den 40 TL’ye çıktı. Kasaplarda ise kemiksiz et 55 TL’den satılıyordu. Artık kemiksiz et, kıyma, kuşbaşının kilosu 60 TL’den satılacak. Bu fiyatlar bile üreticinin zararına. Çünkü abartısız yem fiyatlarına yüzde 100’lük bir zam yapıldı. 40 TL’ye üretici hayvanını kestirdiği zaman bile maliyeti karşılamıyor. Üreticiler hala 40 TL’nin üzerinde bir fiyat bekliyorlar. Aslında bu zam 4-5 ay önce uygulanacaktı, ama düğün salonlarının kapalı olması, cenaze, düğün, yurtların, okulların, kurumların, lokantaların et tüketimi olmadığı için et satışı yoktu. Bu nedenle zam olmuyordu ve üretici de zarar ediyordu. Balık olsun, yumurta olsun hepsi zamlandı. Ete zam gelmemişti, o da pazartesi gününden itibaren zamlı tarifeyle satışa çıkacak

diye konuştu.

“ÜRETİCİLERİ DE DÜŞÜNMEK LAZIM”

“Keşke et ucuzlasa da biz daha çok satış yapsak” diyen Çekici,

Daha çok etin satılması, bizim daha çok kar etmemiz anlamına geliyor. Ama üreticileri de düşünmek lazım. Kalan üreticiler de biterse etin kilosu 80-90 TL’den aşağı olmaz. Biz kasaplar olarak da ete zam gelmesinden rahatsızız. Bizler zammı anlatamıyoruz. Cumhurbaşkanımız fiyat yüksekliğini dile getiriyor ama yem fiyatlarının yüksek olmasından bahsetmiyor. 60 TL’lik yem 120 TL oldu. Yem ucuz olacak ki, üretici de ürettiğini ucuz satsın, dolayısıyla sofralara da ucuz et girsin. Et ne kadar pahalı olursa bizim satışımız o kadar az oluyor.  Eğer eti fazla tüketen yerler açılırsa et fiyatları daha da yükselir diye tahmin ediyoruz

ifadelerine yer verdi.

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01 Şub 2021 - 09:00 Malatya- Gündem

Muhabir Mutlu Sarıgül

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