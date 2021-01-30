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30 Oca 2021 - 16:37- Sağlık G: 30 Oca 2021 - 16:41

Anne Adayları DİKKAT!

Anne adaylarının hamilelik sürecinde nasıl doğru beslenmesi gerektiği ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Dyt. Burcu Çoban, önemli tavsiyelerde bulundu. Çoban, gebeliğin ilk 3 ayında, bebeğin büyüme ve gelişmesini etkileyen en önemli faktörün oluştuğunu kaydetti.

Sinem Hatun Davut
Sinem Hatun Davut Tüm Haberleri
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Çoban,

Dolayısıyla bu dönemde annenin beslenme şekli bebeğin gelişimini etkilemez. Hamile bir bedenin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş olmanın dışında temelde her şey ortalama bir sağlıklı beslenme modeli ile aynıdır.

dedi.

Anne adaylarının beslenme şeklinin nasıl olması gerektiğini ifade eden Diyetisyen Burcu Çoban,

İlk 3 ayda, anne sık aralıkla az miktarlarda beslenmelidir. Yağsız, kokusuz, baharatsız ve tuzlu yiyecekler ile kraker, beyaz leblebi gibi atıştırmalıklar bulantının bastırılmasında faydalı olacaktır. Bu dönemde anne, istediği her şeyi yiyebilir ancak yeme için zorlanmamalıdır çünkü sağlıklı bir genetik yapıya sahip bebek, bu dönemde annenin beslenmesinden olumsuz olarak etkilenmez. Anne; balık, yumurta, süt ve süt ürünleri ve et ürünleri tüketebilir ancak bunlara karsı bulantı veya isteksizlik varsa yeme için kendini zorlamamalıdır. Raf ömrü uzun olan, katkı maddesi içeren besinler (sosis, salam, hazır meyve suyu vs.) tüketiminden kaçınılmalıdır. Sonuç olarak, ilk 3 ayda anne canı ne isterse tüketmeli, onun dışında faydalı olabileceğini düşünerek istemediği besini almak için gereksiz bir çaba içinde olmamalıdır.

ifadelerine yer verdi.

BU ÖNERİLERE DİKKAT!

Gebeliğin 3. ayından sonra hormonların daha sabit seyretmesi nedeniyle, annenin hem fiziksel hem de psikolojik açıdan rahatlamış olacağına vurgu yapan Çoban,

3. aydan doğuma kadar ki süreçte beslenme, hem anne hem de bebek açısından çok önemlidir ve ilk 3 ayın tersine çok sıkı bir disiplin gerektirir.

dedi.

Günlük olarak omega yağ asitlerinden zengin olan, ceviz, badem, kuru incir, kuru kayısı gibi gıdaların tüketimi (birkaç adet olmak üzere) önemlidir. Tatlı, pasta, hamur işi, çikolata gibi gıdalar çok fazla tüketilmemelidir" ifadelerine yer verenÇoban, "Herhangi bir hastalık ya da gebeliğe bağlı diyabet yoksa meyveler ve yeşil sebzeler bolca tüketilmelidir. Soda ve maden suyu yoğun mineral içerir ve tüketilmesi faydalı içecekler arasındadır. Asitli ve gazlı içecekler midede rahatsızlık yaratabileceği için sık olarak tüketilmemelidir ancak haftada 1-2 kez tüketilebilir. Günde 3-4 açık çay, 1 fincan kahve (tercihen filtre kahve) tüketilmesinde sakınca yoktur.

şeklinde konuştu.

FİZİKSEL AKTİVİTE ŞART!

Fiziksel aktivitenin önemine de değinen Çoban,

Gebelik asla sınırsız yemek değildir, kaliteli ve dengeli beslenme hem rahat bir gebelik süreci hem de sağlıklı bir doğum sağlar. Gebeliğin 3. ayından itibaren, dengeli ve düzenli beslenmeye mutlaka düzenli egzersiz programı eklenmelidir. Haftada en az 2 gün birer saat yürüme, yüzme, gebeliğe özel yoga, pilates yapılabilir. Ancak tehlikeli sporlar, ağırlık içeren egzersizler, bisiklet, paten gibi aktivitelerden kaçınılmalıdır.

dedi.

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30 Oca 2021 - 16:37 - Sağlık

Muhabir Sinem Hatun Davut

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