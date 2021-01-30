30 Oca 2021 - 14:56- Eğitim

11 Öğretim Üyesi alınacak

Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Sahne Sanatları alanında tamamlamış ve bir yükseköğretim kurumdan en az üç yıl ders verme deneyimine sahip olmak.