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30 Oca 2021 - 14:56- Eğitim G: 30 Oca 2021 - 15:01

11 Öğretim Üyesi alınacak

Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Sahne Sanatları alanında tamamlamış ve bir yükseköğretim kurumdan en az üç yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
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Basın İlan Krumu ilan portalı sitesinde yer alan ilanda "T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# ilan, basın

30 Oca 2021 - 14:56 - Eğitim

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