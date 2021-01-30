İLK KAZMA İLKBAHARDA!

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, söz konusu projeyi detaylarıyla BUSABAH gazetesine değerlendirdi. Binlerce kişiye iş kapası olacak projede somut adımlar atılmaya başlandı. Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, çok önemsenen bu projenin alt yapı çalışmalarına aksi bir durum olmadığı takdirde ilkbaharda başlanacağını kaydetti.

3 bin 183 dönüm arazi üzerine kurulması planlanan İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Projesi’nde 20 bin besi hayvanının beslenecek, onlarca dönüme yem bitkisi ekilecek ve bunların işleneceği et entegre tesisleri oluşturulup; yem üretim fabrikası kurulacak. Ayrıca biyogaz tesisi ile de hayvan gübreleri enerjiye dönüştürülecek.

İLK ETAP İÇİN 20 MİLYON TL AYRILDI

İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Projesi’nin devasalığına dikkat çeken Başkan Öztürk,

Tarım Bakanlığı’ndan bu sene 10 milyon liraya yakın alt yapı ödeneği sağlandı. 2022 yılında da 10 milyon TL olmak üzere ilk etapta 20 milyon TL ödenek sağlanmış olacak. İnşallah ilkbaharda bunun ihalesi yapılacak. Tarım Bakanlığı Toprak Reformu Genel Müdürlüğü tarafından buranın ihalesi yapılıp ve inşallah ilk kazmayı vurulacak.

2022’de de ikinci etap parası da gelince alt yapısının biteceğini kaydeden Öztürk, ondan sonra da artık besi organizenin kurulma aşamasına gelinmiş olacağını belirtti.

1 PROJE 145 İŞLETME

Açıklamalarının devamında Başkan Öztürk, projenin detaylarını

Bu proje büyük bir arazinin üzerinde gerçekleştirilecek. 3 bin 183 dönüm araziyi kapsıyor. Bu arazinin üzerine karkas et ağırlıklı 145 besi işletmesi kurulacak. Bu işletmelerde 15-20 bin besi hayvanı yer alacak. Kesimhanenin olacağı et entegresinden yem üretim fabrikasına kadar birçok işletme yer alacak. Hayvan gübresinden enerji üretimi için biyogaz tesisi, hayvan sağlığı karantina bölgesi, marketler, yem bitkilerinin işlenmesi için yem fabrikası gibi birçok işletme olacak. Burada bin kişiye yakın istihdam sağlanacak.

cümleleriyle paylaştı.

HEDEF EN AZ BİN KİŞİ

En az bin kişiye istihdam yaratılacağını kaydeden Başkan Öztürk sözlerinin devamında,

Bu projede belediyemizin payı yüzde 10, diğer paydaşlar ise Malatya Valiliği, Büyükşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyeleri, Ticaret Odası ile Ticaret Borsası. Bizler bu projenin arifesinde gerekli tüm hazırlıklarımızı yapmaya devam ediyoruz. Ulaşımla ilgili çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Başkan Öztürk, “Tohma’daki, yolu geliştirdik ve onun üzerinden bir köprü yaptıracağız. Yine merkezden oraya olan yolu genişlettik.

dedi.

BİRBİRİNİ TAMAMLIYORLAR

Başkan, 40 bin dekar alanın ise yem bitkileri için ayrıldığını kaydederek,

Ayrıca buraya ait yem bitkilerinin yetişmesi için 40 bin dekar alanı ayırdık. Çok daha fazla alana ihtiyaç duyulabilir. Yem bitkilerinin tedariki noktasında Boztepe Barajı’nın hayata geçmesi önemli. Bununla entegreli olan İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Projesi birbirini tamamlayan çalışmalar.

şeklinde konuştu.