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30 Oca 2021 - 14:15- Spor

BUCA TAKILDI DİYARBEKİR VE YEŞİLYURT HATA YAPMADI

TFF 3. Lig 1.Grup’ta 16.hafta maçları oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı. Temsilcimiz Yeşilyurt Belediyespor’un Payasspor’u 2-0 yendiği haftada zirve mücadelesi veren ekiplerden Diyarbekirspor haftayı kayıpsız geçerken, 1928 Bucaspor deplasmanda 2 puan bıraktı. Ligin ikinci yarısının ilk haftasında 8 maç oynanırken bu karşılaşmalarda toplam 15 gol sesi çıktı.
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Yeşilyurt Belediyespor’un zirve yarışına yeniden ortak olduğu 3.Lig 1.Grup’ta 16.hafta maçları oynandı. Deplasmanda hata yapmayan Turuncu Yeşilliler Payasspor’u 2-0 yenerek puanını 29’a yükseltip zirve iddiasını sürdürdü. Sezonun ilk haftalarında yaşadığı puan kayıplarını telafi etmeye çalışan Yeşilyurt Belediyespor sezon sonunda adını bir üst lige yazdırmayı hedeflerken oynadığı son 6 maçından da galibiyetle ayrıldı. Malatya ekibi 12.haftada 1877 Alemdağspor’u 3-1, 13.haftada Artvin Hopa’yı 4-0 14.haftada Nevşehir Belediyespor’u ve 15.haftada Kızılcabölükspor’u 1-0 yendi. Oynadığı son dört maçında kalesini gole kapatan Yeşilyurt Belediyespor galip geldiği son 6 lig maçında rakip ağlara 11 gol bıraktı. Takımın en golcü oyuncusu olan Emre Gemici bu sezon çıktığı 15 müsabakada 13 gol kaydederek ligin aynı zamanda en golcü oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor.

Temsilcimizin yer aldığı grupta 16.haftada 8 maç oynandı. En farklı skor Kocaeli ekibi Belediye Derincespor’un Arnavutköy Belediyespor’u yendiği maçta kaydedildi. Ev sahibi takım rakibini 4-0’lık skorla geçti. Fatsa Belediyespor ile Nevşehir Belediyespor arasında oynanan karşılaşmada ise gol sesi çıkmadı. Ligde bu hafta alınan toplu sonuçlar şöyle:

Diyarbekirspor 2-1 Manisaspor

Belediye Derincespor 4-0 Arnavurköy Belediyespor

Antalya Kemerspor 1-0 1877 Alemdağspor

Ofspor 1-1 1928 Bucaspor

Payasspor 0-2 YEŞİLYURT BELEDİYESPOR

Çankaya FK 0-1 Kızılcabölükspor

Fatsa Belediyespor 0-0 Nevşehir Belediyespor

Edirnespor 1-1 Artvin Hopaspor

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30 Oca 2021 - 14:15 - Spor

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