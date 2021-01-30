ERTUĞRUL ERSOY’LA ANLAŞTILAR

Transfer döneminde birçok Süper Lig takımı ile adı anılan Ertuğrul Ersoy’un yeni adresi belli oldu. Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre’de futbol hayatını sürdüren Ersoy, Gaziantep FK’ya transfer oldu. Başarılı savunma oyuncusu, 1.5 yıllık kiralık olarak Gaziantep takımında forma giyecek. Ersoy'un satın alma opsiyonu da bulunuyor. Gece geç saatlerde Fransa'nın Paris şehrinden İstanbul'a gelen Ertuğrul Ersoy, sabah saatlerinde Gaziantep'e giderek sağlık kontrolünden geçti. Transferin kısa sürede resmi olarak da açıklanması bekleniyor. 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Le Havre ile 14 resmi maçta görev aldı. ( İHA)