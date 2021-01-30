Transfer döneminde birçok Süper Lig takımı ile adı anılan Ertuğrul Ersoy’un yeni adresi belli oldu. Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre’de futbol hayatını sürdüren Ersoy, Gaziantep FK’ya transfer oldu. Başarılı savunma oyuncusu, 1.5 yıllık kiralık olarak Gaziantep takımında forma giyecek. Ersoy'un satın alma opsiyonu da bulunuyor. Gece geç saatlerde Fransa'nın Paris şehrinden İstanbul'a gelen Ertuğrul Ersoy, sabah saatlerinde Gaziantep'e giderek sağlık kontrolünden geçti. Transferin kısa sürede resmi olarak da açıklanması bekleniyor. 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Le Havre ile 14 resmi maçta görev aldı. ( İHA)
30 Oca 2021 - 14:00- Spor
ERTUĞRUL ERSOY’LA ANLAŞTILAR
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Fransa ekibi Le Havre’de forma giyen başarılı savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy’u satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.