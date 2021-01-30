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30 Oca 2021 - 13:19- Spor G: 30 Oca 2021 - 13:23

“2 PUAN BIRAKTIK”

Fatih Karagümrük teknik sorumlusu Atılay Canel maç sonunda yaptığı açıklamada, kötü hava şartlarında hava şartlarında mücadele eden iki takım oyuncularını kutlayarak, "İyi mücadele ettiler" dedi.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Fatih Karagümrük teknik sorumlusu Atılay Canel maç sonunda yaptığı açıklamada, kötü hava şartlarında hava şartlarında mücadele eden iki takım oyuncularını kutlayarak,

İyi mücadele ettiler. İlk yarı oyun ortada gibi gözükse bile yine gollük pozisyonları kaçıran bizdik. İkinci yarı rakip 10 kişi kalınca 45 dakika oyunun hakimiyeti bizdeydi. Burada 2 puanı bıraktık diye düşünüyorum. Saha şartları daha farklı olabilirdi. Bana göre 3 tane mutlak gol pozisyonumuz var. Kaleye şut atmada gecikince golleri bulamadık.

dedi.

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30 Oca 2021 - 13:19 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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