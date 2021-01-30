30 Oca 2021 - 13:19- Spor

“2 PUAN BIRAKTIK”

Fatih Karagümrük teknik sorumlusu Atılay Canel maç sonunda yaptığı açıklamada, kötü hava şartlarında hava şartlarında mücadele eden iki takım oyuncularını kutlayarak, "İyi mücadele ettiler" dedi.