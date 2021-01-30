Hamzaoğlu'dan hakemlere sert tepki!

Hamzaoğlu,
Oyuna çok iyi başlayamadık. İlk yarıda 11-11 iken çok da iyi oynadığımızı söyleyemeyeceğim. Ama Kubilay’ın kırmızı kartının ağır bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü sezon başından beri bu sene izlediğimiz buna benzer birçok pozisyonda faul bile verilmedi. Oldu, gördünüz, durdurdunuz, faul verdiniz, en fazla sarı kart verebilirsiniz çünkü pozisyonun gelişimini, oyuncunun geliş yönünü hepsini doğru analiz etmek lazım. Resmi yapıştırıyorsunuz sanki çok müthiş bir darbe yemiş gibi zaten rakip oyuncularda bunu lehlerine kullanmak için biraz abartıyorlar. Bu sefer çok kolay bir kırmızı kart çıkabiliyor ama kime çıkıyor, bize çıkıyor. Malatyaspor’a, Kubilay’a çıkıyor. Acaba başka takımların başka oyuncularına bu kadar kolay VAR’a çağırabilecek misiniz ya da bu kartı verebilecek misiniz? Bunu hakem camiasının bir kere enine boyuna düşünmesi lazım.
diye konuştu.
HAKEME TEPKİ GÖSTERDİ
Mücadelenin hakemlerini eleştiren Hamzaoğlu,
Her bağırıp, kendini yere atana faul çalışmayın. Çalarsanız, bu oyun oynanmaz. 90 dakikalık maçta topun oyunda kalma süresi 45 dakika, 40 dakika böyle devam ederse 30’lara kadar düşecek. Biz futbol oynamaktan başka bir şeye döneceğiz. Görüyorsanız, gerçekten faul varsa verin ama kendini atmasa dahi verin o zaman belki futbol bir yere gelir ve oyuncularda keyif almaya başlar. Çünkü her atana vermezseniz, kendisini bir daha atmayacaktır. Bu sefer daha iyi top oynanacak, daha tempolu ve akıcı bir maç oynayacağız. 10 kişiyle böyle bir saha ve zeminde anca bu kadar mücadele edilir. Oyuncularımı tebrik ediyorum, müthiş bir mücadele örneği ortaya koydular. Fofana girdiğimiz pozisyonu değerlendirse 1-0 galipte gelebilirdik ama rakibimizde kazanabilirdi. Çok iyi pozisyonları ve şutları vardı. Abdulsamed ve savunmamızda izin vermedi.
değerlendirmesinde bulundu.
“SORUN KISMEN ÇÖZÜLDÜ"
Fatih Karagümrük maçının geride kaldığın ifade eden Hamzaoğlu, Göztepe maçına iyi bir şekilde hazırlanıp, deplasmanda bu beraberliği telafi etmek istediklerini söyledi. Hamzaoğlu,
Takımda oyuncuların alacaklarıyla ilgili sıkıntılar vardı, bu sıkıntılar çözüldü mü?” sorusuna, “Kısmen çözüldü ama daha henüz her şey çözülmüş değil. Fakat çözülmesi için en azından somut bir adım gördük. İnşallah bunun devamı gelir çünkü gelmesi gerekiyor. Ama şuan için hiç olmazsa bir adım attık.
cevabını verdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.