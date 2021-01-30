30 Oca 2021 - 13:10- Spor

Hamzaoğlu'dan hakemlere sert tepki!

Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Fatih Karagümrük maçı sonrası gazetecilere açıklamada “Kendi sahamızdaki maçı kazanmak isterdik ama oyun içindeki hem kırmızı kart hem de oyun 1 puana sevinmemizi sağladı” dedi.