Başkan Keskin gıda fiyatlarındaki aşırı yükselmeye de tepki göstererek,

Bugün Cumhurbaşkanımızın etrafını kapatanlar var. Ulaşmamız mümkün değil. Cumhurbaşkanımıza tozpembeyi götürüyorlar. En büyük sıkıntı buradan geliyor. Ama sokaktaki, ateşi, yangını perişanlığı Cumhurbaşkanımıza anlatırsak, mutlaka çare bulacak.

dedi.

Malatya Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Halkbank tarafından esnaf ve sanatkârlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir” ifadelerini değerlendirdi. Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Keskin, Halk Bankası’nın ESKKK üzerinden verdiğini kredinin bir yıl faizsiz ertelediğini hatırlattı.

“BUNA CAN DAYANMAZ”

6 aylık ertelemede bir belirsizlik olduğunu ileri süren Başkan Keskin,

Bugün bu 6 aylık erteleme faizsiz mi faizli mi belli değil. Belirsizlik var. Ticari olarak verdikleri kredileri ertelemediler. Yani faizin üstüne faiz koydular. Eğer devletimiz yapacaksa, özel bankalara gücü yetmedi diyelim. Biz zaten söyledik sicil affını bazı bankalar göz önüne almıyor. Ama bugün iki devlet bankası sicil affının üstüne gitmiyor. Şimdi halk otobüslerimiz araç almışlar, bu süreçte zarar ediyorlar. Buna can dayanmaz. Biz de dedik, ‘affetsinler.’ Bizim için erteleme, öteleme çözüm getirmiyor. Sonuçta ödeyeceğiz. Bize hibe verilsin. 750 lira kira desteği veriyorsun, sabotajı kaldırmıyorsun. ‘Bir yıl sabotaj almayacağım’ de. 750 liraya kira var mı? Oda 3 ay. Bu nasıl bir yarayı sarar.

şeklinde konuştu.

“4 AY KALDI”

“Cumhurbaşkanımız diyor ki, 'bu zamlardan haberim yok' doğru” diyen Başkan Keskin, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; etrafını kapatmışlar Cumhurbaşkanımıza tozpembeyi götürüyorlar. Gerçekten sokakta yaşanan, acıyı, sancıyı göstermiyorlar. Rahmetli Özal zamanında da böyle oldu. Özal, dedi ki, ‘Bana at gözlüğü yaptınız sokaktaki açtı ben farkına varmadım.’ Her gelen kendi hesabına çalıştı. Bugün de Cumhurbaşkanımızın etrafını kapatanlar var. Ulaşmamız mümkün değil. Vatandaşı Cumhurbaşkanımızla görüştürmüyorlar, etrafını kapatmışlar. En büyük sıkıntı buradan geliyor. Ama sokaktaki, ateşi, yangını perişanlığı Cumhurbaşkanımıza anlatırsak, mutlaka çare bulacak. Kredileri 6 ay ertelediniz. Birinci ay bitti, ikinci aya girdik. 4 ay kaldı. Siyasiler çıkmış ‘erteledik’ diyorlar. Neyi ertelediniz kardeşim, hibe vereceksiniz. 6 aylık erteleme çaredir ama en azından bir yıl, insanlar yüzde 100 çalışana kadar daha iyi bir destek istiyoruz.

“AŞIR BİR BAŞIBOŞLUK VAR”

Gıda fiyatlarındaki artışlara da değinen Başkan Keskin,

Aşır bir başıboşluk var. Bugün aldığını yarın aynı fiyata alamıyorsun, yumurta, ayçiçeği yağı birden bire yüzde 100’den daha fazla çıktı. Bir markete gittiğinizde fiyatı düşürmüşse gramajı da düşürmüştür. Vatandaşın kul hakkına giriyorlar. Devletin birimlerinin çıkıp çalışması, kontrol edilmesi lazım. Birimler yatıyor, kimsenin kimseden haberi yok. Herkes birbirine atıyor. Büyük marketler köylere kadar gitti, böyle bir anlayış olamaz. Kim iş yapabilir? Maliyecilere de söyledim, gidin büyük marketleri denetleyin. Fahiş fiyata yapılacak tek şey var, denetim.

şeklinde konuştu.