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30 Oca 2021 - 12:30- Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar oldu?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 434,60 lira oldu.
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Kapalıçarşı'da 434,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 434,60 liradan, 2 bin 863 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 884 liradan, 396 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 400 liradan, 2 bin 798 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 818 liradan, bin 400 liradan alınan Yarım Ziynet bin 410 liradan ve 700 liradan alınan Çeyrek Ziynet 705 liradan satılıyor. ( İHA)

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30 Oca 2021 - 12:30 - Ekonomi

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