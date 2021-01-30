Kapalıçarşı'da 434,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 434,60 liradan, 2 bin 863 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 884 liradan, 396 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 400 liradan, 2 bin 798 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 818 liradan, bin 400 liradan alınan Yarım Ziynet bin 410 liradan ve 700 liradan alınan Çeyrek Ziynet 705 liradan satılıyor. ( İHA)
30 Oca 2021 - 12:30- Ekonomi
Çeyrek altın ne kadar oldu?
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 434,60 lira oldu.
Malatya Markaları
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Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.