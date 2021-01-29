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29 Oca 2021 - 18:14- Yaşam G: 29 Oca 2021 - 18:20

Karayolu ulaşıma kapandı!

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda kalan araçlar, Sürgü-Erkenek karayolunu ulaşıma kapattı.
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Malatya ve çevresinde yoğun kar yağışı birçok yerde etkisini gösterirken Doğanşehir ilçesinde Sürgü-Erkenek karayolunda çok sayıda araç, kar ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Araç sürücülerinin yardımına ise karayollarına ait karla mücadele ekipleri ve Doğanşehir Bölge trafik ekipleri yetişti. Polis ve ekiplerin yardımıyla araçlar, saplandığı kardan çekilerek kurtardı. Araçların tamamen temizlendiği yolda ise ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Ekipler, bölgede seyir eden araçların kar lastiğini ve zincirlerini kontrol ederek, sürücüleri ise Çamurlu Mevkii'ndeki risk nedeniyle de uyarıyor.( İHA)

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29 Oca 2021 - 18:14 Malatya- Yaşam

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