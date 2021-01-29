Karayolu ulaşıma kapandı!

Malatya ve çevresinde yoğun kar yağışı birçok yerde etkisini gösterirken Doğanşehir ilçesinde Sürgü-Erkenek karayolunda çok sayıda araç, kar ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Araç sürücülerinin yardımına ise karayollarına ait karla mücadele ekipleri ve Doğanşehir Bölge trafik ekipleri yetişti. Polis ve ekiplerin yardımıyla araçlar, saplandığı kardan çekilerek kurtardı. Araçların tamamen temizlendiği yolda ise ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.
Ekipler, bölgede seyir eden araçların kar lastiğini ve zincirlerini kontrol ederek, sürücüleri ise Çamurlu Mevkii'ndeki risk nedeniyle de uyarıyor.( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.