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29 Oca 2021 - 18:08- Spor G: 29 Oca 2021 - 18:14

Golsüz maç

Süper Lig’in 22. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sobiech’in vuruşunda kaleci Abdulsamed meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
57. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında gol arayan konuk ekip Karagümrük’te ceza alanı içerisinde yaşanan karambolde topla buluşan Bertolacci’nin sert vuruşunda kaleci Abdulsamet çift yumrukla meşin yuvarlağı kornere çeldi.
74. dakikada defansın arkasına atılan topla buluşan Fofona’nın ceza sahasına girerek çektiği şut az farkla kale direğinin üzerinden auta çıktı.
88. dakikada Fatih Karagümrük de Balkovec’in ceza sahasına yaptığı orta da defans topu uzaklaştırarak tehlikeye izin vermedi.

Stat: Yeni  Malatya
Hakemler: Yasin Kol xx, İsmail Şencan xx, Murat Ergin Gözütok xx
Yeni  Malatyaspor: Abdulsamed xx, Zeki xx, Wallace xx, Semih xx, Hadebe xx (Bülent dk. 76 x), Acquah xx, Ndayishimiye xx, Lukoki x (Fofana dk. 46 x), Kubilay xx, Adem xx (Ahmed dk. 90 ?), Umut xx
Yedekler: Eray, Zuqui, Burak Efe, Erşan, Erkan, Doğukan, Topalli
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Fatih Karagümrük: Aykut xx, Koray xx, Roco xx, Campi xx, Balkovec xx, Bertolacci xx (Jimmy dk. 67 x), Biglia xx, Ndao xx Yannis dk. 90 ?), Ndiaye xx (Emre dk. 90 ?), Borini xx Arveladze dk. 90 ?), Sobiech xx (Mevlüt dk. 67 x)
Yedekler: Yavuz Ulaş, Alparslan, Fatih, Aksel, Serhat
Teknik Sorumlu: Atılay Canel
Kırmızı Kart: Kubilay (dk. 44) (Y. Malatyaspor)
Sarı kartlar: Lukoki, Adem, Hadebe (Y. Malatyaspor), Koray (F. Karagümrük) ( İHA)

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29 Oca 2021 - 18:08 - Spor

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