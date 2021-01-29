Bir yılda 138 aile içi şiddet olayı

Jandarma tarafından, 2020 yılı faaliyetleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 138 aile içi şiddet olayı meydana gelirken, 91 tedbir kararı uygulandı.

2 bin 800 kişiye aile içi şiddet eğitimi verilirken, 419 kadının cep telefonuna kadın destek uygulaması yüklendi.

Aile içi şiddete karşı 3 bin adet eğitici broşür dağıtıldı. ( İHA)