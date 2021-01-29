Jandarma tarafından, 2020 yılı faaliyetleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 138 aile içi şiddet olayı meydana gelirken, 91 tedbir kararı uygulandı.
2 bin 800 kişiye aile içi şiddet eğitimi verilirken, 419 kadının cep telefonuna kadın destek uygulaması yüklendi.
Aile içi şiddete karşı 3 bin adet eğitici broşür dağıtıldı. ( İHA)
29 Oca 2021 - 16:26- Yaşam Güncelleme: 29 Oca 2021 - 16:30
Bir yılda 138 aile içi şiddet olayı
Malatya’da jandarma bölgesinde geçen yıl 138 aile içi şiddet olayı meydana geldi.
Jandarma tarafından, 2020 yılı faaliyetleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 138 aile içi şiddet olayı meydana gelirken, 91 tedbir kararı uygulandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.