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29 Oca 2021 - 16:26- Yaşam G: 29 Oca 2021 - 16:30

Bir yılda 138 aile içi şiddet olayı

Malatya’da jandarma bölgesinde geçen yıl 138 aile içi şiddet olayı meydana geldi.
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Jandarma tarafından, 2020 yılı faaliyetleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 138 aile içi şiddet olayı meydana gelirken, 91 tedbir kararı uygulandı.
2 bin 800 kişiye aile içi şiddet eğitimi verilirken, 419 kadının cep telefonuna kadın destek uygulaması yüklendi.
Aile içi şiddete karşı 3 bin adet eğitici broşür dağıtıldı. ( İHA)

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29 Oca 2021 - 16:26 Malatya- Yaşam

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