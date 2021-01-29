29 Oca 2021 - 15:39- Gündem

Akaryakıt alınacaktır

12(oniki) ay süre ile ATC monte edilen veya tanıtılan araç ve makinalara (Benzinle çalışan trifönöz, ray kesme makinesi, ray delme makinesi, seyyar jeneratörler vb. ) motorin/Benzin alımı sağlanacak ve doluma ait bilgiler bir bilgi işlem merkezine elektronik ortamda gönderilecektir.