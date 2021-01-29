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29 Oca 2021 - 15:39- Gündem G: 29 Oca 2021 - 15:44

Akaryakıt alınacaktır

12(oniki) ay süre ile ATC monte edilen veya tanıtılan araç ve makinalara (Benzinle çalışan trifönöz, ray kesme makinesi, ray delme makinesi, seyyar jeneratörler vb. ) motorin/Benzin alımı sağlanacak ve doluma ait bilgiler bir bilgi işlem merkezine elektronik ortamda gönderilecektir.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı sitesinde yer alan ilanda "DEMİRYOLU BAKIM SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇLARINA OTOMATİK TAŞIT TANIMA SİSTEMİ (OTTS) İLE AKARYAKIT ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır" bilgileri yer aldı. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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29 Oca 2021 - 15:39 Malatya- Gündem

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