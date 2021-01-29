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29 Oca 2021 - 15:35- Yaşam G: 29 Oca 2021 - 15:38

İcradan satılık tarla

Taşınmaz Düz eğimlidir.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı sitesinde yer alan ilanda " Malatya İl, Akçadağ İlçe, 10 Ada, 5 Parsel, DOĞU Mahalle/Köy, incecik Mevkiinde yer alan taşınmaz tapuda Sulu Tarla vasfındadır. Taşınmazkuş bakışı Kotangölü Mahallesine ve Malatya- Kayseri Karayoluna 1,5 km, Akçadağ ilçe merkezine 2,5 km uzaklıktadır" bilgileri yer aldı. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# malatya, ilan, basın, akçadağ

29 Oca 2021 - 15:35 - Yaşam

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