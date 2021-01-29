İcradan satılık daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı sitesinde yer alan ilanda " Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 499 Ada, 1 Parsel, YAKINCA Mahalle/Köy, A Blok, 8. kat, 30 nolu Nolu Bağımsız Bölüm : Taşınmaz Yeşilyurt Belediyesi imar hudutları içerisindedir. Her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bina betonarme çerçeveli + perdeli sistem özelliğinde, Bodrum + zemin + 8 kattan oluşmaktadır. Taşınmazın bulunduğu mesken 2 Bloklu site içerisinde A Blokta bulunmaktadır. Blokun çatısı ahşap oturtma üzeri kiremit kaplı, dış cephesi ısı yalıtımlı ve boyalıdır" bilgileri yer aldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.