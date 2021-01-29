Yeni Malatyaspor’da antrenmanda sakatlanan Karim Hafez’in Fatih Karagümrük maçı kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
Yeni Malatyaspor Kulübü Doktoru Hakan Ayaz tarafından yapılan açıklamada Karagümrük maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Karim Hafez’in arka adalesinde ağrı hissetmesi üzerine gerekli tetkiklerin yapıldığı ve yapılan muayene sonucunda arka adalesinde zorlanma tespit edildiği belirtildi. Ayaz, bu kapsamda Hafez’in bugün oynanacak olan Fatih Karagümrük maçı kadrosundan çıkarıldığını ifade etti.( İHA)
29 Oca 2021 - 15:08- Spor Güncelleme: 29 Oca 2021 - 15:11
Yeni Malatyaspor’da Karim Hafez şoku
Yeni Malatyaspor’da antrenmanda sakatlanan Karim Hafez’in Fatih Karagümrük maçı kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
Yeni Malatyaspor’da antrenmanda sakatlanan Karim Hafez’in Fatih Karagümrük maçı kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.