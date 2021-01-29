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29 Oca 2021 - 15:15- Spor

KARAGÜMRÜK İLE DÖRDÜNCÜ RANDEVU

Yeni Malatyaspor ve Karagümrük bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. 2014-15 sezonunda 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden iki takımın Malatya'daki karşılaşması golsüz beraberlikle sonuçlanırken, İstanbul'da oynanan mücadeleyi Yeni Malatyaspor 1-0 kazanmıştı.
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Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan maçta Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yeni Malatyaspor’u, Zukanovic, Sobiech ve Sabo'nun golleriyle 3-0 mağlup etmişti. Opta Facts tarafından hazırlanan verilere göre; Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçının ikisini kaybeden (1G 1B) ve son karşılaşmada Galatasaray'a mağlup olan Yeni Malatyaspor, bu sezon iç sahada üst üste iki yenilgi almadı. Fatih Karagümrük'ün bu sezon Süper Lig deplasmanlarında aldığı iki galibiyet de son iki dış saha karşılaşmasında geldi (vs Gençlerbirliği & Denizlispor).

GÖZLER YİNE ADEM’DE

İstanbul takımlarını konuk ettiği son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanan Yeni Malatyaspor (3B 3M), tek galibiyetini bu sezon Kasımpaşa'yı yenerek aldı (2-0). Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta da karşılıklı goller atıldı (Fatih Karagümrük 16-18 Rakipler). Bu sezon ilk golü yediği Süper Lig maçlarında en fazla puan toplayan takım Yeni Malatyaspor (11 puan; 2G 5B 7M). Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de attığı son beş golün üçünde Adem Büyük'ün doğrudan katkısı var (1 gol & 2 asist). Fatih Karagümrük forması giyen Jimmy Durmaz, Süper Lig'de çıktığı son dört deplasman maçının üçünde birer gole katkı sağladı (1 gol & 2 asist). Son iki Süper Lig maçında birer gol kaydeden Fabio Borini, lig kariyerinde en son Şubat-Mart 2012 arasında Roma formasıyla daha uzun bir seri yakalamıştı (Serie A'da 4 maç). Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son 10 maçtan beraberlikle ayrılmad.ı (4G 6B).

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29 Oca 2021 - 15:15 - Spor

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