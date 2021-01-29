Sarı kırmızılı kulübün sezon başı kampında bulunan ardından takımla birlikte ilk haftalarda Malatya’da çalışmalara katılan Mustafa Akbaş hiçbir açıklama yapılmadan kadro dışı bırakılmıştı. Kendisine teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun kadroda düşünmediğinin iletildiği ancak sezon başında kendisine kulüp bulamadığı için Ocak ayına kadar Malatya’da bulunan, sözleşmesi devam etmesine rağmen kulübün hiçbir olanaklarından yararlandırılmayan Akbaş geçtiğimiz günlerde Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesih ettiğini duyurmuştu. Ayrıca Sarı kırmızılı kulüpten 3 milyon lira alacağı olduğunu ifade eden Mustafa Akbaş’ın alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurduğu da öğrenildi. Avukatı aracılığıyla posta yoluyla kulübe icra mektubunun da iletildiği ifade edilirken Akbaş mevzusunun yönetim tarafından sır gibi saklanmasının nedeninin ne olduğu kamuoyu tarafından merak ediliyor. Bolu kampında yönetimle bazı görüşmeler yaptığı ileri sürülen Akbaş için karşılıklı bazı anlaşmaların yapıldığı ve bir takım sözleşmelerin imzalandığı da iddia ediliyor.
29 Oca 2021 - 15:00- Spor
AKBAŞ GENÇLERBİRLİĞİ’NE İMZA ATTI
Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından bugüne kadar hakkında kamuoyuna hiçbir açıklama yapmadığı savunma oyuncusu Mustafa Akbaş, Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile anlaştı. Sarı kırmızılı kulüp ile sözleşmesini geçtiğimiz günlerde tek taraflı fesih ettiğini duyuran Akbaş ligin ikinci yarısında Başkent ekibinin formasını giyecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.