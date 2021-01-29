AKBAŞ GENÇLERBİRLİĞİ’NE İMZA ATTI

Sarı kırmızılı kulübün sezon başı kampında bulunan ardından takımla birlikte ilk haftalarda Malatya’da çalışmalara katılan Mustafa Akbaş hiçbir açıklama yapılmadan kadro dışı bırakılmıştı. Kendisine teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun kadroda düşünmediğinin iletildiği ancak sezon başında kendisine kulüp bulamadığı için Ocak ayına kadar Malatya’da bulunan, sözleşmesi devam etmesine rağmen kulübün hiçbir olanaklarından yararlandırılmayan Akbaş geçtiğimiz günlerde Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesih ettiğini duyurmuştu. Ayrıca Sarı kırmızılı kulüpten 3 milyon lira alacağı olduğunu ifade eden Mustafa Akbaş’ın alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurduğu da öğrenildi. Avukatı aracılığıyla posta yoluyla kulübe icra mektubunun da iletildiği ifade edilirken Akbaş mevzusunun yönetim tarafından sır gibi saklanmasının nedeninin ne olduğu kamuoyu tarafından merak ediliyor. Bolu kampında yönetimle bazı görüşmeler yaptığı ileri sürülen Akbaş için karşılıklı bazı anlaşmaların yapıldığı ve bir takım sözleşmelerin imzalandığı da iddia ediliyor.