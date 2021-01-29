PERDE MALATYA’DA AÇILACAK

Ligin ilk yarısını 27 puanla 9. Basamakta tamamlayan Sarı kırmızılılar, ikinci yarının ilk karşılaşması olma özelliği taşıyacak Karagümrük maçı hazırlıklarını dün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan son çalışmaya tedavisi süren kaleci Ertaç Özbir dışında bütün oyuncular katıldı. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenmanda Karagümrük maçının provasını çalışan futbolcuların neşeli ve istekli halleri objektiflere yansırken, bu durum kulüp içerisinde yaşanan ekonomik sorunların şimdilik tatlıya bağlandığı yorumları yapılmasına neden oldu. Ligin 21.haftasında Galatasaray karşısında 90 dakika direnç göstermesine rağmen son dakikalarda Babel’in kaydettiği golle sahadan puansız ayrılan Kaplanların bugün ki maçta aynı hırs ve istekle mücadele etmesi bekleniyor. Rizespor ve Hatay galibiyetleriyle rahat bir nefes alan Yeni Malatyaspor, Karagümrük maçında galip gelmesi halinde sıralamadaki yerini sağlama almış olacak.
TRABZON BÖLGE HAKEMİ
Malatya Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakayı Yasin Kol (Trabzon Üst Klasman Hakemi), İsmail Şencan (Eskişehir Üst Klasman Yardımcı Hakemi) ve Murat Ergin (Antalya Üst Klasman Yardımcı Hakemi) hakem üçlüsü yönetecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu (İzmir Üst Klasman Hakemi). Süper Lig’deki 6. maçını yönetecek olan Yasin Kol bu sezon son olarak 17.haftada Gençlerbirliği ile Hatayspor arasında oynanan ev sahibi takımın 3-1 kazandığı karşılaşmada görev aldı. Kol’un yönettiği 5 maçın 3’ünü ev sahibi takımlar kazanırken 2 maçta beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Yasin Kol, 23 sarı 2 de kırmızı kartına başvurdu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.