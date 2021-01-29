TFF 2. Lig ekilerinden Elazığspor'da sözleşmesini tek taraflı fesheden Yiğitcan Erdoğan yeniden kulüple anlaşma sağladı. Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor, yaşanan maddi sıkıntılardan dolayı 5 futbolcusunu kaybetmişti. Alacaklarını tahsil edemediği için serbest kalan ve sözleşmesini fesheden Yiğitcan Erdoğan’la ise yeniden anlaşıldı. Kulüple tekrar sözleşme imzalayan tecrübeli stoper, sezon sonuna kadar bordo-beyazlı formayı giyecek. 37 yaşındaki oyuncu ligin ilk yarısında 12 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi. ( İHA)
29 Oca 2021 - 14:30- Spor
YİĞİTCAN YENİDEN ANLAŞTI
TFF 2. Lig ekilerinden Elazığspor'da sözleşmesini tek taraflı fesheden Yiğitcan Erdoğan yeniden kulüple anlaşma sağladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.