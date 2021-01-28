Edinilen bilgiye göre, Cirikpınar Mahallesi’nde bir İşyerinde ev malzemeleri hırsızlığı meydana geldi. Hırsızlık konusuyla ilgili polis çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, şüpheli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin çalmış oldukları malzemelerin bir kısmı ele geçirildi. Gözaltına alınıp adliyeye çıkarılan şahıslardan T. D. tutuklandı. S.K. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili yapılan çalışmada çalınan malzemelerin bir kısmı olan 39 kutu musluk bataryası, 26 adet banyo musluğu, 40 adet uzun musluk, 110 adet lavabo musluğu ele geçirilerek, iş yeri sahibine teslim edildi.
Hırsızlar kıskıvrak yakalandı
Malatya’da bir işyerinde ev malzemeleri çalınırken, olaydan sonra yakalanan 2 zanlıdan 1’i tutuklandı, bir şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Cirikpınar Mahallesi’nde bir İşyerinde ev malzemeleri hırsızlığı meydana geldi. Hırsızlık konusuyla ilgili polis çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, şüpheli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin çalmış oldukları malzemelerin bir kısmı ele geçirildi. Gözaltına alınıp adliyeye çıkarılan şahıslardan T. D. tutuklandı. S.K. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Malatya Markaları
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.