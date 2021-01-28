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28 Oca 2021 - 18:23- Asayiş G: 28 Oca 2021 - 18:27

Hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Malatya’da bir işyerinde ev malzemeleri çalınırken, olaydan sonra yakalanan 2 zanlıdan 1’i tutuklandı, bir şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Edinilen bilgiye göre, Cirikpınar Mahallesi’nde bir İşyerinde ev malzemeleri hırsızlığı meydana geldi. Hırsızlık konusuyla ilgili polis çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, şüpheli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin çalmış oldukları malzemelerin bir kısmı ele geçirildi. Gözaltına alınıp adliyeye çıkarılan şahıslardan T. D. tutuklandı. S.K. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili yapılan çalışmada çalınan malzemelerin bir kısmı olan 39 kutu musluk bataryası, 26 adet banyo musluğu, 40 adet uzun musluk, 110 adet lavabo musluğu ele geçirilerek, iş yeri sahibine teslim edildi.

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28 Oca 2021 - 18:23 Malatya- Asayiş

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