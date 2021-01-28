Malatya'da kumar baskını!

Edinilen bilgiye göre, polis Saray Mahallesi’nde bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarını aldı. İhbar yerine giden polis, V.Ç isimli şahsın iş yerinde 4 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kumar oynayan 4 şahsa idari para cezası uygulandı. Ayrıca kumar parası olan 200 TL para geçici olarak muhafaza altına alındı.

İşletmeci V. Ç isimli şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.( İHA)