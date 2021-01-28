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28 Oca 2021 - 13:30- Gündem

İKİ KİŞİLİK FABRİKA!

Malatya’nın Akçadağ ilçesi sınırları içerisinde bulunan kâğıt fabrikası yıllardan beri atıl durumda ve kullanılmıyor. Konumu ve işlevselliği konusunda iyi bir lokasyona sahip olan fabrikada sadece 2 bekçi çalışıyor. İddialara göre kâğıt fabrikasının sahibi kredi çekebilmek için fabrikayı kurmuş ve günümüzde de işletiliyor gibi gösteriliyor.
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Akçadağ’da bulunan kâğıt fabrikası hakkında BUSABAH gazetesine önemli açıklamalarda bulunan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, 

Şu an için kâğıt fabrikası dediğimiz yer, değerlendirilmediği için Akçadağ’a bir zarar buranın sahipleri ya burayı işlevsel hale getirmeli ya da değerlendirecek birilerine bırakmalılar. Çünkü fabrika gerçekten çok güzel bir yerde özel bir lokasyona sahip ama atıl bir vaziyette fakat yine aldığımız duyumlara göre sanki atıl durumda durmuyor da işlevselmiş gibi kullanılıyor.

dedi.

“SAHİBİNE ULAŞAMIYORUZ”

Fabrika sahibine ulaşmak istediklerinin ancak geri dönüş alamadıklarını belirten Kazgan,

Bende merak ediyorum, kâğıt fabrikası var mı? Evet, bina olarak var ama işlem olarak yok. Aslında buranın belediyeyle bir ilgisi yok, sahibine de ulaşamıyoruz. Sahibinin telefonunu bulmuştuk bir ara ve aradığımızda telefonlarımız açılmıyor, açılsa da dönüş sağlanmıyor. Ancak bizim çevreden aldığımız duyumlara göre fabrika sahibi burayı kredi çekmek için kullandığı, sanki işletiyormuş gibi değerlendirdiği şeklindedir. Bu konu da maalesef bir sonuca ulaşamadık.

ifadelerini kullandı.

“İŞLEVSELMİŞ GİBİ KULLANILIYOR”

Vatandaşların söylemlerine göre fabrikanın kredi çekebilmek için kurulduğunu ifade eden Başkan Kazgan,

Şu an için kâğıt fabrikası dediğimiz yer, değerlendirilmediği için Akçadağ’a bir zarar buranın sahipleri ya burayı işlevsel hale getirmeli ya da değerlendirecek birilerine bırakmalılar. Çünkü fabrika gerçekten çok güzel bir yerde özel bir lokasyona sahip ama atıl bir vaziyette fakat yine aldığımız duyumlara göre sanki atıl durumda durmuyor da işlevselmiş gibi kullanılıyor. Fabrika sahiplerinin kredi çekmek için böyle gösterdiğini duyduk. Çevredeki vatandaşın konuştukları bunlar.

şeklinde konuştu.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan sözlerine şöyle devam etti:

Bu firmanın aynı zamanda Akçadağ TOKİ 1. etapta 2 blok daireleri var. Her blokta 16 daire var ve toplamda 32 daire var. Yıllardır bu 32 daire de atıl vaziyette duruyor. Fakat şu an için yapabileceğimiz bir şey yoktur.  Satmıyorlar da oturmuyorlar da öylece orada duruyor.

“SORUNU ÇÖZMEK İÇİN ÇOK ARARDIM”

 Fabrika sahiplerinin 2 nedenden dolayı fabrikanın işletimini durdurduklarını belirten Kazgan,

Ben geçen dönem sahiplerine bir defa ulaşabilmiştim. O zaman demişlerdi ki iki sebeple işçi çalıştıramıyoruz. Birincisi elektrik kesintilerinin olduğunu söylediler, ikincisinin de ısınma sıkıntısı olduğunu ifade ettiler. Sonrasında iki sorunu çözmek için çok arardım. Ama telefonumu açmadılar. Elektrik sorunlarını ayrı bir trafo ile çözebiliriz. Isınma içinde doğal gaz Akçadağ’a geldi, hatta fabrikanın önünden de doğal gaz geçiyor. Yani şu an için sunabilecekleri herhangi bir sorun yok. Ama ilgilenmiyorlar, sahip çıkmıyorlar.

diye konuştu.

 “SADECE 2 KİŞİ VAR”

Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Menge,

Fabrika ilk açıldığı zaman 50 kişi çalıştırıldı. Sonra çalışanlar bir yıl içinde gittikçe azaltıldı ve şu anda da sadece 2 kişi var. Onlarda bekçi olarak çalışıyorlar. Fabrikanın sahipleri de buralı değil Gaziantepliler.

dedi.

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28 Oca 2021 - 13:30 Malatya- Gündem

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