28 Oca 2021 - 13:30- Gündem

İKİ KİŞİLİK FABRİKA!

Malatya’nın Akçadağ ilçesi sınırları içerisinde bulunan kâğıt fabrikası yıllardan beri atıl durumda ve kullanılmıyor. Konumu ve işlevselliği konusunda iyi bir lokasyona sahip olan fabrikada sadece 2 bekçi çalışıyor. İddialara göre kâğıt fabrikasının sahibi kredi çekebilmek için fabrikayı kurmuş ve günümüzde de işletiliyor gibi gösteriliyor.